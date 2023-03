Osterferien: Was ist los auf Straße, Schiene und in der Luft?

Wenn am Freitagmittag die Schulglocke nach der letzten Stunde läutet, gehen Hektik und Vorfreude zugleich los: Der Start in die Osterferien ist für viele Familien mit schulpflichtigen Kindern eine gute Gelegenheit, um zu verreisen und die Köpfe frei zu bekommen. Was auf Straße, Schiene und im Flugverkehr auf Sie zukommen könnte, haben wir zusammengefasst.

Freitagmittag rollt die Reisewelle los

Erfahrungsgemäß sind einige mit dem Auto schon ab Freitagmittag unterwegs. Dicht befahren sind Routen in den Süden wie die Autobahnen A3, A8, A9, A93 und A95 aber auch Autobahnen in Österreich, wo ebenfalls die Schulferien beginnen. Wenn Sie flexibel verreisen können, eignen sich Montag oder Dienstag kommender Woche für eine Autoreise. Am Gründonnerstag werden die Straßen vor den Feiertagen dann wieder voller.

Denken Sie für Österreich an eine gültige Vignette, die Sie an vielen Autobahnrastanlagen und bei Automobilclubs kaufen können. Die Digitale Streckenmaut ist wegen des "Konsumentenschutzes" zwar kurzfristig nicht zu bekommen, für Einzelfahrten zum Beispiel über den Brenner können Sie aber die sofortige Nutzung der Maut aktivieren und sich die Wartezeit an der Zahlstelle sparen. Dafür müssen Ihr Autokennzeichen und ein Zahlungsmittel beim Autobahnbetreiber Asfinag hinterlegt sein.

Bahn: Keine Streiks über Ostern

Wer mit der Bahn verreisen will, muss sich wegen möglicher Streiks keine Sorgen machen. Die Bahngewerkschaft EVG hatte bereits vor mehreren Tagen erklärt, dass über Ostern keine Streiks geplant sind. Vor Reiseantritt macht es jedoch Sinn, bei der Bahn die Auslastung der gewünschten Zugverbindung zu überprüfen: Das geht auf bahn.de oder in der DB Navigator App. So kann man auch entscheiden, ob eine Sitzplatzreservierung nötig ist oder vielleicht eine andere Verbindung besser geeignet sein könnte.

Flugreise: Clever packen bedeutet weniger warten

Am Flughafen München sind alleine am Freitag 800 Starts und Landungen geplant. 1,6 Millionen Passagiere sind in den Osterwochen von dort aus unterwegs. Ähnlich wie auch am Airport Nürnberg sind die beliebtesten Ziele Spanien, Ägypten und die Türkei. Ab München ist auch Nordamerika gut gebucht – 345 Maschinen sind in den Ferien zu 17 Zielen in den Vereinigten Staaten im Einsatz. Planen Sie am Flughafen genug Zeit ein und machen Sie sich mit den Reisebestimmungen im Zielland vor Abflug vertraut. Sie können den Aufenthalt an der Sicherheitskontrolle abkürzen, indem Sie möglichst wenig Handgepäck mitnehmen und das so packen, dass elektronische Geräte und Flüssigkeiten griffbereit sind. Beachten Sie dabei, dass Flüssigkeiten nach wie vor in einem separaten Beutel verpackt werden müssen.