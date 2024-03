Osterferien: Was auf Straße, Schiene und am Flughafen los ist

Ob auf der Straße, mit der Bahn oder an den bayerischen Flughäfen: Zum Start in die Osterferien wird einiges los sein. Aber auch über die Osterfeiertage ab Gründonnerstag, 28. März, werden viele Reisende unterwegs sein. In insgesamt elf Bundesländern haben die Kinder Ferien. Verreist wird zum Beispiel mit dem Auto in die Berge, mit dem Flugzeug in die Wärme oder mit dem Zug für einen Städtetrip.

Nicht ohne Winterreifen: Es kann noch mal Schnee geben

Am Samstagnachmittag und -abend kann es in höheren Lagen, wie zum Beispiel am Brenner, ein paar Zentimeter schneien. Ob es für schneebedeckte Straßen und infolgedessen größere Verkehrsbehinderungen reichen wird, ist nicht ganz klar. Auf alle Fälle sollten aber noch die Winterräder auf dem Auto bleiben. Sonntagfrüh kann es in Bayern auch bis ins Flachland noch ein paar Flocken schneien – es wird also noch mal nass und kalt. Nicht umsonst gibt es die Empfehlung "Von O bis O", also von Oktober bis Ostern die Winterreifen montiert zu lassen.

Richtung Süden und in die Alpen – Staufalle Tauernautobahn

Am Freitagnachmittag und Samstag wird vor allem auf den wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen mehr Verkehr erwartet, vor allem Richtung Süden und in die Berge. Zum Glück wurde die Sperre auf der A3 bei Pommersfelden wegen einer abgerissenen Stromleitung schon deutlich früher beendet – die Arbeiten sollten eigentlich bis Freitagnachmittag dauern. Aber nicht alle fahren am ersten Ferienwochenende weg, auch ab Gründonnerstag kann es noch mal enger werden. Eine besondere Staufalle lauert in Österreich auf der Tauernautobahn, weil noch bis Juni zwischen Golling und Werfen gleich mehrere Tunnel saniert werden. Länger dauern kann es auch für Reisende, die über den Achenpass nach Tirol fahren. Denn dort lässt eine Dosierampel den Verkehr wieder nur portionsweise durch.

Auslastung prüfen vor Bahnreisen

Das Streckennetz der Bahn gehört zu den dichtbefahrensten in Europa und muss aufwendig saniert werden. Ab diesem Wochenende kommen Baustellen zum Beispiel auf den Abschnitten Berlin-Dresden und Frankfurt-Fulda dazu, was Umleitungen und längere Fahrtzeiten zur Folge hat. Die reisestärksten Tage bei der Bahn sind Gründonnerstag, Karfreitag und Ostermontag. Besonders gut gebucht sind zum Beispiel die Strecken von München nach Stuttgart oder Hannover. Eine Sitzplatzreservierung ist sehr empfehlenswert, und auf bahn.de (externer Link) oder in der DB Navigator-App können Sie die Auslastung Ihrer Verbindung prüfen. Wie fürs Auto gilt auch bei der Bahn: Wer die Hauptreisezeiten meiden kann, fährt stressfreier.

Vor dem Flug online einchecken und clever packen

An den Flughäfen Nürnberg und München ist zu Beginn der Osterferien Hochbetrieb. Alleine von der Landeshauptstadt aus sind am ersten Ferienwochenende mehr als 300.000 Passagiere unterwegs und mehr als 14.000 Starts und Landungen geplant. Frankreich, Italien, Portugal und Spanien sind die beliebtesten Ziele, aber auch Städtetrips sind gut gebucht. Online schon einzuchecken und rechtzeitig am Flughafen zu sein, ist auf alle Fälle ratsam. Wenn Sie wenig Handgepäck dabei haben und Elektronik und Flüssigkeiten griffbereit sind, ist die Wartezeit an der Sicherheitskontrolle kürzer.