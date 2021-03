Osterurlaub: Söder will Testpflicht für Mallorca-Rückkehrer

Sechs Tage vor dem nächsten Corona-Gipfel von Bund und Ländern macht sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder für eine Testpflicht für Urlaubsrückkehrer an Ostern stark. "Die vielen Reisebuchungen nach Mallorca machen große Sorge", schrieb der CSU-Vorsitzende auf Twitter.

Die Ferieninsel wird vom Robert-Koch-Institut mittlerweile nicht mehr als Risikogebiet eingestuft - ein Urlaub auf Mallorca ist also wieder ohne Quarantäne und Testpflicht bei der Rückkehr möglich. Deswegen verzeichneten Reiseveranstalter in den vergangenen Tagen einen sprunghaften Anstieg bei den Buchungen, die Zahl der geplanten Flüge wurde bereits deutlich aufgestockt. In zwei Wochen beginnen in den meisten Bundesländern die Osterferien.

Söder: "Wir dürfen nichts riskieren"

Söder rief vor diesem Hintergrund den Bund auf, eine "verbindliche Testpflicht" bei der Einreise in Deutschland zu prüfen. "Wir dürfen nichts riskieren." Nach einer Videoschalte des bayerischen Kabinetts sagte der Ministerpräsident, sogar auf Mallorca gebe es die Sorge, dass ein zu großer Ansturm der Touristen dort zu einem neuen Infektionsgeschehen führen könne, das dann wiederum nach Deutschland getragen werden könnte. Viele ungetestete Reiserückkehrer wären laut Söder "kein gutes Signal".

Der CSU-Politiker kündigte an, der Freistaat werde auf jeden Fall auf den bayerischen Flughäfen für die nötigen Testkapazitäten sorgen. Es werde für alle ein Angebot geben, sich testen zu lassen, versicherte er.

Bundesregierung rät weiter von Reisen ab

Die Bundesregierung hatte am Montag einmal mehr die Bevölkerung aufgefordert, von Urlaubsreisen vorerst abzusehen. "Der Appell ist, auf jede nicht unbedingt notwendige Reise zu verzichten", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Und eine Sprecherin des Auswärtigen Amts betonte: "Das Fehlen einer Reisewarnung ist keine Einladung zum Reisen."

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte heute in Düsseldorf, die Aufhebung der Reisewarnung sei den niedrigen Neuinfektionsraten zu verdanken. "Ich würde trotzdem nicht jedem empfehlen, jetzt dahin zu reisen."

Söder und Laschet zweifeln an Hotelöffnungen in Deutschland

Während Hoteliers auf Mallorca sich in den Osterferien auf zahlreiche Gäste aus Deutschland freuen können, macht Söder deutschen Urlaubsregionen wenig Hoffnung. "Große Hotelöffnungen" könne er sich für Ostern "nicht vorstellen", sagte der Ministerpräsident. Auch Laschet sieht angesichts der Corona-Entwicklung kaum Möglichkeiten, in der kommenden Woche neue touristische Spielräume zu gewähren: Angesichts steigender Neuinfektionsraten halte er touristische Öffnungen in Deutschland für fraglich.

Die Themen Ostern und Urlaub werden laut Söder zentrale Fragen des Bund-Länder-Gipfels nächste Woche sein. Der Anfang des Monats beschlossene Stufenplan von Bund und Ländern bietet für Hotels und Reiseveranstalter bisher noch keine Öffnungsperspektive.

Söder macht Hoffnung für Pfingsten

Optimismus verbreitete Söder aber mit Blick auf "Pfingsten und Sommer": Bis dahin werde es viel mehr Impfstoff geben - daher werde ein "Riesenschritt" vorwärts möglich sein. Als "mittelfristiges Konzept" schlage er vor, dass an hohe Impfquoten auch Öffnungen und Lockerungen gekoppelt werden. Es sei nicht einzusehen, dass bei einer "hohen Verimpfung" die gleichen Maßnahmen gelten wie vorher. "Es muss auch erkennbar sein für die Menschen, dass sich was verändert", betonte Söder.