Ostbeauftragter Hirte sieht Bayern als Vorbild

"Vorfahrt für den Osten" verlangt der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte, nach den Wahlen in Brandenburg und Sachsen. Und vor den Wahlen in seinem Heimatland Thüringen. Auf die Frage, warum Bayern diese Vorfahrt gewähren sollte, verweist der CDU-Politiker aufs Grundgesetz: Dort stehe der Auftrag, gleichwertige Lebensverhältnisse im ganzen Land zu schaffen. "Und wir haben die Situation, dass die Ostdeutschen das Pech hatten, 40 Jahre an der guten Entwicklung im Westen nicht teilhaben zu dürfen." Nun sei "echte Strukturpolitik" nötig.

Bayerische Behörden in kleinen Städten

So wie in Bayern: Dort habe man während der letzten Jahrzehnte "nicht nur in die Ballungszentren geschaut, sondern ganz bewusst auch den ländlichen Raum mitgenommen". Beispielsweise seien Behörden und Institute in kleinere Städte verlagert worden. Besonders lobenswert findet Hirte das bayerische Heimatministerium.

"Das ist genau das, was wir fürs ganze Land benötigen, nicht nur für den Osten, auch für die strukturschwachen Regionen im Westen." Christian Hirte, Beauftragter der Bundesregierung für die neuen Bundesländer

Das lässt sich zugleich als Kritik an Hirtes Parteifreunden in Sachsen verstehen: Dessen CDU-geprägte Staatsregierung hat seit langem vor allem die Ballungsräume Dresden und Leipzig gestärkt. Laut Umfragen von Infratest dimap erwarten 82 Prozent der Sachsen, "dass die Politik mehr tut, um die Lebensbedingungen in meiner Region zu verbessern". Zugleich sieht nur eine Minderheit von 15 Prozent ihre eigene Region im Niedergang. Das wertet Hirte als Erfolg der Politik der letzten Jahrzehnte.

Kritik an Söders Formulierung zur Grundrente

Aber nicht alles Bayerische begeistert den Ostbeauftragten. Kritik äußert er an Ministerpräsident Markus Söder wegen dessen Äußerung, die Grundrente sei "kein Wahlgeschenk" für die ostdeutschen Länder. Damit hatte der CSU-Chef zwei Wochen vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg die Forderung nach einer Bedürftigkeitsprüfung bei der Grundrente verteidigt. Das fanden nicht alle Wahlkämpfer der Schwesterpartei CDU hilfreich. Auch Christian Hirte, in dessen Heimat Thüringen Ende Oktober gewählt wird, sagt nun: "Der Formulierung würde ich mich jetzt nicht anschließen."