Oscar für besten Film geht an "Green Book"

Der Film "Green Book - Eine besondere Freundschaft" ist mit insgesamt drei Oscars ausgezeichnet worden. Neben der Eherung als bester Film bekam Mahershala Ali den Oscar als bester Nebendarsteller. Er spielt in "Green Book" einen afroamerikanischen Pianisten in den 1960er Jahren. Viggo Mortensen spielt seinen Fahrer. Das Rassismusdrama wurde außerdem für das beste Original-Drehbuch geehrt.

Olivia Colman und Rami Malek "beste Darsteller"

Die Britin Olivia Colman bekam den Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Darstellung der englischen Königin Anne in der Historiengroteske "The Favourite - Intrigen und Irrsinn".

Der US-Amerikaner Rami Malek wurde in seiner Rolle als Queen-Sänger Freddie Mercury in "Bohemian Rhapsody" als bester Hauptdarsteller geehrt.

Beste Nebendarstellerin ist Regina King in "If Beale Street Could Talk".

Alfonso Cuarón ist "bester Regisseur"

Als bester Regisseur wurde der Mexikaner Alfonso Cuarón ausgezeichnet. Sein Schwarz-Weiß-Film "Roma" erzählt von einer Familie im Mexiko der 70er Jahre und ist eine Hommage an die Kindermädchen aus Cuaróns Vergangenheit. Er gewann außerdem in den Kategorien "bester nicht-englischsprachiger Film" und "beste Kamera".

Henckel von Donnersmark geht leer aus

Damit waren auch die beiden Chancen für das Künstlerdrama "Werk ohne Autor", des Deutschen Regisseurs Florian Henckel von Donnersmarck dahin. Der Film war ebenfalls als bester fremdsprachiger Film und für die beste Kamera nominiert, ging aber leer aus.