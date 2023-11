Orkantief trifft Westeuropa – auch in Deutschland stürmt es

Am schwersten wurde von "Ciarán" der Nordwesten Frankreichs getroffen. Ein Lastwagenfahrer starb hier, als sein Fahrzeug von einem umstürzenden Baum getroffen wurde, ein Pkw-Fahrer wurde durch einen Baum leicht verletzt. Außerdem erlitten drei Feuerwehrleute leichte Verletzungen.

Kein Strom, dafür 21 Meter hohe Wellen

Etwa 1,2 Millionen Haushalte waren ohne Strom, umgestürzte Bäume blockierten Straßen und Bahnstrecken. Es habe erhebliche Sachschäden unter anderem an Dächern gegeben, teilte Innenminister Gérald Darmanin mit. Mehr als 1.300 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Feuerwehren rückten zu rund 1.900 Einsätzen aus. Zehntausende Menschen waren vom Mobilfunknetz abgeschnitten.

An der Atlantikküste und der Nordküste Frankreichs galt bis zum Abend Überschwemmungsgefahr durch Sturmwellen. Sturmböen erreichten örtlich Geschwindigkeiten bis zu 200 Kilometern pro Stunde. Vor dem zur Bretagne gehörenden Departement Finistère - dem westlichsten kontinentalen Zipfel Frankreichs - wurde eine 21 Meter hohe Sturmwelle gemessen.

"Es ist sehr gefährlich da draußen"

Auf der Insel Jersey im südwestlichen Ärmelkanal wurden der Polizei zufolge Windgeschwindigkeiten von bis zu 164 Kilometern pro Stunde gemessen. "Bitte bleiben Sie drinnen. Es ist sehr gefährlich da draußen", so eine Mitteilung der Jersey Police. Medien berichteten von abgedeckten Dächern und umgestürzten Bäumen.

An der Südküste Englands blieben hunderte Schulen in den Grafschaften Cornwall und Devon wegen des Sturms geschlossen. Berichten zufolge waren 6.000 Haushalte in Devon ohne Strom. Mehrere Bahnbetreiber im Großraum London riefen die Menschen auf, nur wirklich notwendige Reisen anzutreten.

Erhebliche Einschränkungen in Belgien

In Belgien kam es durch "Ciarán" zu zahlreichen Verkehrseinschränkungen und Feuerwehreinsätzen durch umgestürzte Bäume oder gekappte Stromleitungen. Im Hafen von Gent konnten Schiffe seit Mitternacht nicht mehr ein- oder ausfahren. Einzelne Flüge von und nach Antwerpen wurden nach Brüssel umgeleitet. Wenn der Wind nicht nachlasse, könne das am Freitag noch nötig sein, hieß es. Am Flughafen der Hauptstadt wurde am Donnerstag aufgrund des Sturms nur eine Start- und Landebahn genutzt, was zu Verspätungen führte.

Laut Polizei und Feuerwehr wurden Teile eines Dachs davongeweht, ebenso zwei Autos und Zelte. Der Bahnverkehr war ebenfalls stark beeinträchtigt, mit geänderten Routen und gestrichenen Zugverbindungen. Sturmschäden führten zu Unterbrechungen auf verschiedenen Bahnstrecken.

Niederlande: Hunderte Flüge annulliert

In den Niederlanden wurden wegen des sich nähernden Sturms Hunderte Flüge unter anderem nach Deutschland annulliert. Das teilte ein Sprecher des Amsterdamer Flughafens Schiphol mit. Wegen der erwarteten heftigen Sturmböen wurde auch die Schifffahrt von der Nordsee auf die Westerschelde im Südwesten des Landes gestoppt. Auch können einige Fähren zu Wattenmeerinseln nicht fahren. Der Meteorologische Dienst rief die zweithöchste Alarmstufe Orange für die südwestliche Provinz Zeeland und die Regionen an der Nordseeküste aus. Einige Schulen blieben vorsorglich geschlossen.

Sturmböen an der Ostsee erwartet

Ausläufer des Sturmtiefs, das hier "Emir" getauft wurde, treffen nun auch Deutschland. Der Deutsche Wetterdienst gab eine Sturmwarnung für Teile der Nordseeküste, große Teile Westdeutschlands und den Alpenrand heraus, eine Starkwindwarnung gilt für Teile der Ostseeküste.

Bis zum Mittag wurden an der Küste Sturmböen von bis zu 90 Kilometern pro Stunde erwartet. An der Nordsee seien insbesondere Ostfriesland und Helgoland betroffen, hieß es. An der Ostsee soll es mehrheitlich bei Starkwind bleiben, aber von Flensburg bis Fehmarn und auf Rügen sei mit stärkeren Windböen zu rechnen.

Frau aus Bayern stirbt durch umstürzenden Baum

Betroffen ist jedoch nicht nur die Küstenregion Deutschlands. Auch im Harz stürmte es am Donnerstag bereits deutlich stärker als zuvor erwartet. Eine junge Mutter aus Bayern wurde am Rammelsberg im niedersächsischen Kreis Goslar von einem Baum getroffen und tödlich verletzt, Reanimationsversuche des Rettungsdienstes blieben ohne Erfolg, die Familie wird nun durch ein Kriseninterventionsteam betreut. Mehrere Landstraßen im Harz sind wegen umgestürzter Bäume teilweise gesperrt. Auch eine Stromleitung wurde beschädigt.

Auch in den Alpen drohen Sturmböen

Bereits am Donnerstagmorgen beeinträchtigten auch in Nordrhein-Westfalen erste umgestürzte Bäume den Zugverkehr. Betroffen waren die Regionen Euskirchen, Remscheid, Mönchengladbach/Viersen und Dorsten.

Im höheren Bergland sind laut Vorhersage je nach Ausrichtung und Lage schwere Sturmböen von 9-10 Beaufort möglich, vereinzelt werden etwa für den Brocken und den Feldberg im Schwarzwald auch Böen oder Orkanböen von 11-12 Beaufort erwartet. Für die Bayerischen Alpen werden Sturmböen der Stärke 8 vorhergesagt.

Laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes wird "Emir" Deutschland dann bis Freitagfrüh überquert haben. Zum Wochenende hin soll der Wind leicht abnehmen, es bleibt aber besonders in West- und Nordwestdeutschland größtenteils stürmisch und regnerisch.

Mit Informationen von dpa