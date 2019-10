Orbán will Stoiber mit Großem Verdienstkreuz auszeichnen

Ungarn wird einem Zeitungsbericht zufolge den früheren CSU-Chef und bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber mit einem hohen Orden auszeichnen. Wie der "Münchner Merkur" vorab in seiner Samstagsausgabe berichtet, soll Stoiber am 7. November in Budapest das Große Verdienstkreuz der Republik Ungarn erhalten.

Orbán will Stoiber persönlich auszeichnen

Gewürdigt werden sollen Stoibers Verdienste um die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen beider Länder. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán werde die Auszeichnung persönlich vornehmen. In der offiziellen Begründung, die der Zeitung nach eigenen Angaben vorliegt, heißt es unter anderem:

"Dr. Stoiber hat reichlich dazu beigetragen, dass Ungarn und Bayern auch heute eine intensive Zusammenarbeit führen und enge Kontakte pflegen." Auszug aus der Begründung der Auszeichnung

Der CSU-Politiker habe "immer die Vielfalt von Europa berücksichtigt, die Völker mit verschiedenen historischen Entwicklungen auf Augenhöhe und mit Verständnis behandelt und damit letztendlich zur Wiedervereinigung Europas beigetragen".

Verhältnis durch Manfred Weber zuletzt abgekühlt

Die CSU hatte stets enge Beziehungen zu Orbán und seiner Regierungsmannschaft gepflegt. Zuletzt war die Freundschaft allerdings im Zuge des EU-Wahlkampfs abgekühlt. CSU-Vize Manfred Weber erklärte damals dazu, dass er sich nicht mit den Stimmen von Orbáns Fidesz-Partei zum EU-Kommissionschef wählen lassen wolle. Der Ungar revanchierte sich, als er Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dabei unterstützte, Weber als Kommissionspräsidenten zu verhindern. Auch CSU-Chef Markus Söder distanzierte sich von Orbán, der früher immer wieder Gast bei CSU-Klausuren war und dem Söders Vorgänger Seehofer 2015 in der Flüchtlingskrise demonstrativ den Rücken stärkte.

EU sieht Orbáns Politik sehr kritisch

Ungarn fuhr und fährt noch immer einen restriktiven Kurs in der Asylpolitik, die EU brachte Klagen auf den Weg, Menschenrechtler äußerten schwere Vorwürfe. Außerdem hat Orbán in seiner Regierungszeit die Medienvielfalt eingeschränkt, dem Parlament an Einfluss genommen, die Verwaltung umgebaut und die Wahlgesetzgebung verändert - nach Ansicht von Experten vieles in teils undemokratischer Weise. Erst in diesem Jahr ehrte Orbán einen antisemitischen Schriftsteller und machte mit harter Kritik an Brüssel Wahlkampf, der "Spiegel" bezeichnete ihn jüngst als "selbstherrlichen Autokraten". Die umstrittene Justizreform legte Orbán allerdings nach massiver Kritik erst einmal auf Eis.

Ob Edmund Stoiber - nach seiner Regierungszeit in Bayern als Bürokratie-Bekämpfer in Brüssel aktiv und heute Ehrenvorsitzender der CSU - den Preis in Budapest annehmen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.