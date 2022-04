Orban-Partei bei Parlamentswahl in Ungarn klar vorn

In Ungarn kann Ministerpräsident Viktor Orban auf eine weitere Amtszeit hoffen. Erste Zwischenergebnisse nach Schließung der Wahllokale am Sonntagabend sagen für seine nationalkonservative Fidesz-Partei eine deutliche Mehrheit voraus.

Nach Auszählung von 36 Prozent der Prozent der Stimmen der nationalen Parteilisten kommt die Fidesz auf 58 Prozent. Das zuletzt in Umfrage bereits zurückliegende Sechs-Parteien-Bündnis um den 49-jährigen Peter Marki-Zay, kommt demnach auf 30 Prozent.

Orban regiert Ungarn mit der Fidesz seit 2010. Nun strebt er eine fünfte Amtszeit an, die vierte in Folge.

Kritiker werfen Orban autoritären Regierungsstil vor

8,2 Millionen Ungarn waren am Sonntag dazu aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. "Ich bin zuversichtlich", hatte der seit zwölf Jahren regierende Ministerpräsident Viktor Orban am Vormittag erklärt. "Es ist eine seltsame Wahl, denn (...) wegen des Krieges (in der Ukraine) müssen wir uns mit Fragen von Krieg und Frieden beschäftigen", fügte er vor Journalisten hinzu.

Orban hat das Land aus Sicht vieler Kritiker zunehmend autoritär umgebaut, einschließlich der Schaffung eines Wahlsystems, das seiner Partei Vorteile verschafft. Mit der Europäischen Union liegt Orban seit Jahren in vielen Fragen überkreuz. So hat die Staatengemeinschaft Ungarn im Streit über Demokratie-Standards Gelder eingefroren.

Erstmals überwachten rund 200 Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) den Urnengang.

Orbans Nähe zu Putin

Der Wahlkampf war zuletzt vor allem vom russischen Krieg in der Ukraine dominiert gewesen. Orban, der unter anderem wegen seiner Nähe zu Kreml-Chef Wladimir Putin in der EU seit langem am Pranger steht, hatte zwar die EU-Maßnahmen zugunsten Kiews offiziell unterstützt.

Im Wahlkampf hob er aber die neutrale Haltung Ungarns in dem Konflikt hervor und untersagte unter anderem die Lieferung von Waffen an die benachbarte Ukraine über ungarisches Staatsgebiet. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kritisierte, Orban sei "praktisch der einzige in Europa, der Herrn Putin offen unterstützt".

Oppositionskandidat: "Wählen wir eine bessere Welt"

Der Spitzenkandidat der Oppositionsallianz, der parteilose Konservative Marki-Zay, hatte am Sonntagmorgen die Bürger in einem Facebook-Video dazu aufgerufen, die Orban-Regierung abzuwählen. "Wählen wir eine bessere Welt, ein glückliches Ungarn", sagte er vor seinem Haus in der südostungarischen Kleinstadt Hodmezövasarhely, wo er seit 2018 Bürgermeister ist. Er selbst werde nach dem Besuch des Gottesdienstes zur Wahl gehen, erklärte der bekennende Katholik.