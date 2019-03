Letzter Versuch: Weber auf EU-Mission bei Orbán

Ungarns Regierungschef Viktor Orbán fühlt sich für das heutige Treffen mit Manfred Weber (CSU) bestens gewappnet: Er zeigt bei einigen Forderungen Flexibilität, die der EVP-Fraktionsvorsitzende für den Verbleib von Orbáns Fidesz-Partei verlangt hat. Und gleichzeitig signalisiert der ungarische Ministerpräsident, dass er sich durchaus auch ein Ausscheiden seiner Fidesz aus der EVP-Fraktion vorstellen kann. Er könne sich mit Gleichgesinnten im neuen EU-Parlament zusammenzuschließen, wie etwa mit Polens rechtsnationaler Regierungspartei PiS.

Orbán lässt EU-feindliche Plakat-Kampagne entfernen

Ein bisschen kommt Orbán den EVP-Partnern entgegen: Er lässt die umstrittenen Plakate mit den sehr unvorteilhaften Konterfeis von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und US-Milliardär George Soros in der nächsten Woche abhängen. Über diese landesweit verbreitete Kampagne Orbáns gegen den Christdemokraten an der Spitze der EU-Kommission hatten sich deutsche wie europäische Parteifreunde ausgesprochen geärgert und zum Stimmungsumschwung zuungunsten eines Verbleibens der Orbán-Partei in der EVP-Fraktion gesorgt.

Europäische Universität bleibt nur teilweise in Budapest

Auch bleibt der ungarische Teil, der von Soros gegründeten Central European University (CEU) in Budapest - doch der internationale Bereich der CEU, den Weber in der ungarischen Hauptstadt weiterhin beheimatet sehen wollte, ist mit den Planungen für den beschlossenen Umzug nach Wien beschäftigt, nachdem die Regierung Orbán die neuen Vertragsfristen hat verstreichen lassen. Weber hatte die Vertreibung der CEU vormals als "rote Linie" bezeichnet.

Orbán hält an harter Linie in Flüchtlingspolitik fest

Ob sich Viktor Orbán für die Anti-Juncker-Plakataktion entschuldigen wird, wie dies Weber gefordert hat, dürfte jedoch eher unwahrscheinlich sein. Denn an seiner Grundthese ändert der Ministerpräsident nichts. In der Flüchtlingspolitik betreibe er - Orbán - die richtige Politik und die meisten EVP-Politiker wären migrationsfreundlich und lägen damit falsch. Um seinen Punkt vor dem Treffen nochmal ganz deutlich zu machen, ließ er seinen Außenminister Peter Szijjarto am Sonntag erklären: "Brüssel" verschweige etwas vor den Europa-Wahlen. Die EU-Kommission arbeite in einer geheimen Aktion daran, den von Ungarn abgelehnten UN-Migrationspakt für alle EU-Mitgliedsstaaten verbindlich zu machen. Dabei hätten alle "Pro-Einwanderungs-Politiker" zuvor behauptet, dass der Migrationspakt nicht bindend sei. Orbáns Außenminister wörtlich:

"Die bisher größte Lüge Brüssels wurde entlarvt. Diesen Politikern kann man kein einziges Wort glauben." Ungarischer Außenminister Peter Szijjarto

Auszug von Orbáns Partei würde EVP empfindlich treffen

Für Orbáns Selbstbewusstsein gegenüber EVP-Chef Manfred Weber sprechen auch die Meinungsumfragen und die Anzahl der Mandate, die Orbán bei einem Auszug aus der christdemokratischen Fraktion im EU-Parlament mitnehmen würde. Derzeit prognostizieren die Demoskopen Orbáns Partei einen Zugewinn von zwei auf 14 Mandate im EU-Parlament. Zudem könnte Orbáns Fidesz jeweils zwei EU-Abgeordnete Rumäniens und der Slowakei, die die ungarische Minderheit in diesen EU-Ländern vertreten, ebenfalls zum Verlassen der EVP-Fraktion bewegen. Damit würde die Größe der künftigen EVP-Fraktion verringert werden - und damit auch die Gewissheit von Fraktionschef Weber, nach den EU-Wahlen als Vorsitzender der größten Fraktion, neuer Kommissionspräsident zu werden.