Opposition kritisiert von der Leyen in Berater-Affäre scharf

Es ist nicht nur die Anzahl der Seiten, in dem sich dieses Papier von dem der Regierungsparteien unterscheidet: 115 Seiten ist der Papierstapel dick, den Grüne, Linke und FDP nun vorgelegt haben. Der Abschlussbericht von Union und SPD umfasste 75 Seiten. Doch noch viel hervorstechender sind die inhaltlichen Unterschiede. Insbesondere die Rolle Ursula von der Leyens (CDU) betreffend: "Die Fraktionen FDP, Die Linke, und Bündnis 90/Die Grünen sind in ihrer Bewertung eindeutig und stellen eine Gesamtverantwortung der ehemaligen Ministerin fest, die nicht heruntergespielt werden sollte", so die drei Oppositionsparteien.

Von der Leyen habe Ministerium "anfällig für Rechtsverstöße" gemacht

CDU/CSU und SPD hatten in ihrem Papier zwar auch Verantwortliche benannt, die Ex-Ministerin selbst jedoch verschont. Ursula von der Leyen, die als letzte und wichtigste Zeugin Mitte Februar im Untersuchungsausschuss auftrat, hatte sich stets mit dem Argument zur Wehr gesetzt, vieles habe sich "weit unter ihrer Ebene" abgespielt. Die Opposition widerspricht: Von der Leyen habe ihr Ministerium nicht nur für externe Berater geöffnet, sondern habe es durch Weichenstellungen und Entscheidungen anfällig für Rechts- und Regelverstöße gemacht: "Die Spitze des Hauses kann nicht aus der Verantwortung genommen werden mit der Begründung, nichts von den Vorgängen gewusst zu haben", heißt es in dem Text.

Verschwundene Handy-Daten

Viel ausführlicher als die Parteien der Großen Koalition widmet sich dieser Bericht auch den verschwundenen Handy-Daten der Ex-Ministerin. So war eines der Diensttelefone von der Leyens im August 2019 im Verantwortungsbereich des Verteidigungsministeriums einer Grundreinigung unterzogen und die Daten komplett gelöscht worden, obwohl der Ausschuss kurz vorher nochmal daran erinnert hatte, dass auch SMS-Botschaften für die Ausschuss von Belang seien. Eine "Vernichtung von Beweismitteln" beklagen Grüne, Linke und FDP: "Die ehemalige Verteidigungsministerin Dr. von der Leyen scheint sich indes mit der Frage, wie eine vollständige Löschung aller ihrer Handydaten während eines laufenden Untersuchungsausschusses nach außen wirkt und welche Konsequenzen damit verbunden sein könnten, nicht auseinandergesetzt zu haben."

Mangelnder Aufklärungswille

Überhaupt beschwert sich die Opposition an mehreren Stellen ihrer 115-seitigen Abschlussbilanz des Berater-Affären-U-Ausschusses über mangelnden Aufklärungswillen bei von der Leyen selbst und bei ihrem Ministerium. Bis heute hegen die Oppositionsparteien Zweifel daran, dass sie alle nötigen Unterlagen vollständig erhalten haben. Einige Akten habe man zudem geschwärzt bekommen und die Inhalte nicht angemessen beurteilen können. Was untersuchungsrelevant sei, so Grüne, Linke und FDP im Bericht, "bestimme der Ausschuss und nicht das Ministerium".

Aber nicht nur die Vergangenheit, auch die Zukunft betreffend, klaffen die Bewertungen der GroKo- und der Oppositionspapiere weit auseinander. Während Union und SPD den Schluss ziehen, dass Vorkehrungen gegen eine erneute Berater-Affäre getroffen wurden, sehen Grüne, Linke und FDP noch Handlungsbedarf: "Der Untersuchungsausschuss hat deutlich gezeigt, dass es an der Zeit ist, Beratung und Unterstützung durch Dritte klarer zu regeln und transparenter zu machen", heißt es am Schluss des Papiers.

Auch wenn für Ursula von der Leyen im fernen Brüssel die Lektüre dieses Berichts deutlich weniger angenehm sein dürfte als die der Regierungsparteien – ernste Folgen wird das alles für sie nicht haben. Die beiden nun vorliegenden und so unterschiedlichen Papiere werden übrigens noch um ein drittes ergänzt: Auch die AfD hat angekündigt, ihre Sicht der Dinge schriftlich darzulegen.