Opposition gegen Johnson - Corbyn plant Misstrauensantrag

Das Treffen der Oppositionsparteien am Dienstagmittag hat zwei Ziele: Den No-Deal-Brexit zu verhindern und Boris Johnson aus dem Amt zu jagen.

Corbyn will Misstrauensantrag stellen

Labour-Oppositionsführer Jeremy Corbyn will deshalb in der kommenden Woche, wenn die Abgeordneten aus der Sommerpause zurück sind, im Unterhaus einen Misstrauensantrag gegen die Regierung einbringen. Die anderen Oppositionsparteien sollen ihn dabei unterstützen.

"Ich hoffe, dass sie alle das Misstrauensvotum unterstützen, das ich in das Unterhaus einbringen werde. Dann wird diese Regierung den No-Deal-Brexit nicht weiter voran treiben können. Und eine von der Labour angeführte Übergangsegierung wird den Austritt ohne Abkommen mit der EU verhindern. Und Neuwahlen ausrichten, damit die Bürger dann über die Zukunft des Landes entscheiden können." Jeremy Corbyn

Corbyn als neuen Übergangsregierungschef installieren, bei der EU eine erneute Verschiebung des Austritts beantragen, vorgezogene Neuwahl des Unterhauses und danach eine zweite Volksabstimmung über Austritt oder Verbleib des Landes in der EU - das ist der Labour-Plan.

Doch obwohl der konservative Premier Johnson nur mit einer Stimme regiert und auch in den eigenen Reihen Gegner hat, wird es der Opposition nicht leicht fallen, ihn zu stürzen. Corbyns Plan, nach dem Misstrauensvotum selber in die Downing Street einzuziehen und eine Übergangsregierung zu führen, stößt nämlich bei den anderen Oppositionsparteien auf Widerstand.

Andere Oppositionsparteien wollen lieber EU-freundlichen Premier

Sie wollen lieber einen klar EU-freundlichen Politiker der Mitte als Premierminister installieren - lieber als Corbyn, der ihnen zu links ist und in der Frage der EU-Mitgliedschaft zu unentschieden. Solange die Opposition so zerstritten ist, ist Boris Johnsons Abgang aus der Downing Street nicht in Sicht. Und der Brexit ohne Abkommen am 31. Oktober bleibt weiterhin das wahrscheinlichste Szenario.