Opposition fordert Perspektive für Zeit nach dem Lockdown

Die Opposition im Bundestag fordert eine Perspektive für die Zeit nach dem am Mittwoch beginnenden Lockdown. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter sagte der "Rheinischen Post", das bisherige Krisenmanagement der Bundesregierung habe viel Verunsicherung gebracht und forderte eine nachhaltige Strategie in der Corona-Krise: "Für die nächsten Monate brauchen wir planvolles Handeln und eine längerfristige Perspektive. Ich erwarte, dass wir im Januar endlich ein Gesetz mit einem bundesweit verbindlichen Stufenplan verabschieden, durch den klar ist, wann und wo welche Maßnahmen gelten."

FDP-Chef Christian Lindner sagte am Sonntagabend im ZDF: "Wir müssen nach vorne schauen und fragen, was wird die dauerhaft durchhaltbare Strategie sein." Die Notbremse sei angesichts der aktuellen Lage zwar verständlich, man könne sie aber aufgrund ihrer Folgen nicht bis in den März verhängen. Der Lockdown müsse dafür genutzt werden, eine gemeinsame Strategie zu erarbeiten. Lindner warb insbesondere dafür, Risikogruppen besser zu schützen.

Virologe: Ein Lockdown ist nicht nachhaltig

Forderungen nach einer längerfristigen Perspektive kamen auch aus der Wissenschaft. Der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit sagte am Sonntagabend in einem ARD-"Extra": "Ein Lockdown ist natürlich keine nachhaltige Strategie - insofern stellt sich die Frage, wie wir dann die Kinder wieder sicher in die Schulen zurückkehren lassen können." Auch dort spielten Tests eine entscheidende Rolle. "Nur wir brauchen das Personal und natürlich auch die entsprechenden Tests, die man dann dort einsetzen kann - das sind wichtige Punkte, an denen man hart arbeiten muss", sagte Schmidt-Chanasit. Mit der Erarbeitung einer langfristigen Strategie müsse sofort begonnen werden.

Einschneidende Maßnahmen ab Mittwoch

Um die Welle der Neuinfektionen zu brechen, sollen ab Mittwoch bundesweit Geschäfte schließen, Ausnahmen gibt es für Lebensmittelläden, Drogerien und andere Läden des täglichen Bedarfs. Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Friseursalons und Kosmetikstudios werden ebenfalls geschlossen. Medizinisch notwendige Behandlungen wie zum Beispiel Physiotherapien bleiben möglich.

Schulen und Kindertagesstätten werden geschlossen. Es wird eine Notfallbetreuung sichergestellt und Distanzlernen angeboten. Für Eltern werden zusätzliche Möglichkeiten geschaffen, für die Betreuung der Kinder im genannten Zeitraum bezahlten Urlaub zu nehmen.

Es dürfen sich weiterhin nur maximal fünf Verwandte, Freunde oder Bekannte aus höchstens zwei Hausständen privat treffen. Kinder bis 14 Jahre sind ausgeschlossen. Für Weihnachten sollen abhängig vom Infektionsgeschehen Ausnahmen zugelassen werden.