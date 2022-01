Opposition: Lindner ist "Lucky Luke der deutschen Politik"

Christian Lindner sieht die deutsche Finanzpolitik an der Schwelle zu einer neuen Zeit: Mit ihm als Finanzminister soll der Wechsel vom "finanzpolitischen Krisenmodus in den Gestaltungsmodus" gelingen. Das Schuldenmachen im Zeichen der Corona-Krise soll bald der Vergangenheit angehören, wie der FDP-Chef am Vormittag bei der Debatte im Bundestag bekräftigt. Außerdem erneuert er das Versprechen, dass der Bund kommendes Jahr die Schuldenbremse des Grundgesetzes wieder einhalten werde.

Streitpunkt Nachtragshaushalt

Nun hat sich die Ampel-Koalition aber auch Milliardeninvestitionen in Klimaschutz und Digitalisierung vorgenommen. Wie genau die Regierung das eine Ziel erreichen will, ohne das andere zu gefährden, erläutert der FDP-Chef nicht. Stattdessen geht er routiniert Punkt für Punkt die Themen durch, die schon bekannt sind: Dass die Koalition die Erneuerbare-Energien-Umlage für Stromkunden abschaffen will, dass sie das System der sozialen Grundsicherung durch ein Bürgergeld erneuern möchte und dass sie einen Nachtragshaushalt plant, der die vorgesehenen Klimainvestitionen ermöglichen soll.

Gerade der Nachtragshaushalt ist allerdings umstritten. So hat etwa der Bundesrechnungshof schon Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Pläne angemeldet. Doch Lindner geht nicht auf die Kritik ein, sondern wirft die nächste Losung in die Debatte: Diese Bundesregierung verstehe Finanzpolitik als "Ermöglichungspolitik". Ein rhetorischer Kniff, der nicht so richtig zündet, auch nicht in den eigenen Reihen. Der Applaus für Lindner bleibt überschaubar.

Bund macht 2021 weniger Schulden als gedacht

Dabei kann er den Bundestag mit einer erfreulichen Zahl überraschen. Der Bund habe im vergangenen Jahr weniger Schulden gemacht als von der Vorgängerregierung geplant: Die Nettokreditaufnahme sei um fast 25 Milliarden Euro geringer ausgefallen. Der Grund: Wirtschaft und Steuereinnahmen haben sich laut Fachleuten in der Corona-Krise besser entwickelt als erwartet. Zudem wurden nicht alle geplanten Mittel für staatliche Coronahilfen abgerufen.

Doch die gute Nachricht geht beinahe unter, weil Lindner gleich das nächste Kapitel aufschlägt. Es handelt von Deutschlands Rolle als finanzpolitisches Vorbild in Europa: Die deutsche Finanzpolitik sende ein Signal über die deutschen Grenzen hinaus, sagt Lindner. Man tue das, was nötig sei, ohne auszureizen, was möglich wäre. Das ist ein haushaltspolitischer Grundsatz, den Lindner offenbar als Empfehlung für andere EU- Länder versteht.

CSU: Lindner ist "Lucky Luke der deutschen Politik"

Die Finanzpolitik der Ampel-Regierung als Vorbild für Europa? Die Opposition hat Zweifel an dieser Darstellung. Die Union beispielsweise wirft Lindner vor, das Wahlkampfversprechen solider Finanzen schon zu Beginn seiner Amtszeit gebrochen zu haben.

Der CSU-Abgeordnete Florian Oßner vergleicht den Minister mit einer berühmten Comic-Figur: Lindner sei der "Lucky Luke der deutschen Politik" – ein Mann, der schneller umfalle als sein Schatten. Der Vergleich hinkt insofern, als Lucky Luke bekanntlich schneller schießt als sein Schatten. Doch Oßner trifft durchaus einen wunden Punkt der FDP, wenn er den geplanten Nachtragshaushalt einen Buchungstrick nennt.

AfD: "Nachtragshaushalt ist Rechtsbruch"

Kay Gottschalk von der AfD geht Lindner in der Debatte ebenfalls hart an: Lindner verrate alle Grundsätze der liberalen Partei, die die FDP einmal gewesen sei. Den geplanten Nachtragshaushalt bezeichnet Gottschalk als "Rechtsbruch".

Und auch der CDU-Abgeordnete Mathias Middelberg thematisiert die Zweifel an Lindners Vorhaben. Er ruft die Bundesregierung auf, die Pläne zurückzuziehen und einen neuen Entwurf vorzulegen. Die Union erkenne die Herausforderung durch den Klimawandel an, so Middelberg, aber auch die Einhaltung des Rechts sei eine Frage der Nachhaltigkeit.

60 Milliarden für Klima und Digitales

Mithilfe des Nachtragshaushalts will Lindner 60 Milliarden Euro in den Klimafonds der Bundesregierung stecken. Es geht um Kredite, die für vergangenes Jahr gedacht waren und mit denen der Bund die Folgen der Corona-Krise abfedern wollte. Am Ende mussten diese 60 Milliarden aber nicht in Anspruch genommen werden. Damit sie nicht verfallen, will sie der Finanzminister in den Klimafonds überführen.

Union will vors Bundesverfassungsgericht

Bei einer Anhörung zu Wochenbeginn hatten Fachleute Zweifel geäußert, ob dieses Vorhaben mit der Schuldenbremse des Grundgesetzes in Einklang zu bringen ist. Klarheit wird wohl erst eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts bringen. Die Unionsfraktion will den Nachtragshaushalt in Karlsruhe überprüfen lassen.

Lindner kann Kritik nicht entkräften

Bei dieser Bundestagsdebatte sagt Lindner nichts, was die Kritik an seinem Vorgehen entkräften könnte. Damit verfestigt sich der Eindruck, dass die FDP mit einem finanzpolitischen Glaubwürdigkeitsproblem in die Wahlperiode startet. Denn für ihre Anhängerinnen und Anhänger dürfte es einen Unterschied machen, ob der Bund die Schuldenbremse tatsächlich einhält – oder nur auf dem Papier.