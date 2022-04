Opferzahl nach Unwetterkatastrophe in Südafrika steigt auf 395

Auch Tage nach der schrecklichen Unwetterkatastrophe in Südafrika ist das Ausmaß der Schäden noch unklar, die Zahl der Todesopfer steigt derweil immer weiter: Durch die schlimmsten Stürme seit Beginn der Aufzeichnungen in der Küstenregion um die Stadt Durban seien mindestens 395 Menschen gestorben, teilten die Behörden mit. Weil aber noch immer zahlreiche Personen vermisst werden, haben die Rettungskräfte ihre Suchanstrengungen jetzt nochmals intensiviert.

Schlimmste Unwetterkatastrophe seit Beginn der Wetteraufzeichnungen

Das Extremwetter hatte am vergangenen Wochenende begonnen. Nach Angaben von Meteorologen fielen in der Provinz KwaZulu-Natal allein binnen 48 Stunden mehr als 450 Millimeter Regen und damit fast die Hälfte der dort durchschnittlichen jährlichen Niederschlagsmenge. Die tagelangen heftigen Regenfälle lösten schwere Überflutungen und Erdrutsche aus. Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa rief den Notstand aus.

Neue Fluten drohen

In KwaZulu-Natal haben die Aufräumarbeiten gerade erst begonnen. Die Regierung steht aber bereits vor neuen Herausforderungen: Denn für das Osterwochenende werden erneut heftige Regenfälle erwartet. Auch die benachbarten Ost- und Nordkap Provinzen sind in höchste Alarmbereitschaft versetzt worden.

Die Regierung bereite sich auf weitere Fluten und Evakuierungen vor, sagte KwaZulu-Natal Ministerpräsident Sihle Zikalala. "In Bezug auf das Wochenende können wir sagen, dass wir bereit sind, aber das hängt von der Größenordnung der kommenden Überschwemmungen ab", warnte Zikalala. Aktuell sind 41.000 Menschen direkt von den Fluten und Erdrutschen betroffen. Tausende sind auf Notunterkünfte und humanitäre Hilfe angewiesen.

Zerstörungen behindern Rettungsaktionen

Die Zahlen gelten als vorläufig, denn zahlreiche Menschen werden noch vermisst. Immer mehr Leichen werden gefunden - unter ihnen zahlreiche Kinder. Südafrikanische Medien berichten täglich von neuen menschlichen Tragödien: Von einer Großmutter, die im Auto mit ihren drei Enkeln von einer Brücke gespült wurde. Von einem Mann, dessen zehn Familienmitglieder ertranken. Oder von einer Mutter, die mit ihrem zehn Monate alten Baby von einer Schlammlawine verschüttet wurde.

Am Freitag kreisten zahlreiche Hubschrauber über der Provinz, um Polizei, Militär und Rettungskräften bei der Suche nach Überlebenden und Leichen zu helfen. Die Hilfsaktionen werden jedoch durch starke Verwüstungen erschwert. Zahlreiche Straßen sind weggespült worden, Brücken eingerissen und Häuser eingestürzt. In vielen Gegenden gibt es seit Montag weder Strom noch fließendes Wasser. Einige Gebiete bleiben nach wie vor unerreichbar. Die Schäden beziffert die Regionalregierung von KwaZulu-Natal auf mehrere Millionen Euro.

Region bereits durch Corona wirtschaftlich gebeutelt

Eigentlich hatte sich die am Indischen Ozean liegende Küstenprovinz des Kap-Staates auf den traditionellen Osteransturm in- und ausländischer Touristen vorbereitet. Nach zwei Jahren geringer Einnahmen aufgrund der Corona-Pandemie hatte man in KwaZulu-Natal - einem der wichtigsten Urlaubsziele des Landes - auf die erste, gute Saison gehofft. Doch nun wird das Osterfest für viele Menschen ausfallen.