Opferbeauftragte: Weiter Hilfen für SED-Opfer notwendig

Seit Juni ist Evelyn Zupke Sonderbeauftragte des Bundestags für die SED-Opfer. Die ehemalige Bürgerrechtlerin hat damit eine Aufgabe übernommen, die zuvor im Rahmen der Stasi-Unterlagen-Behörde bearbeitet wurde. Doch die ehemalige "Gauck-Behörde", wie sie nach ihrem ersten Leiter und späteren Bundespräsidenten häufig genannt wurde, ist inzwischen aufgelöst und in das Bundesarchiv überführt worden. Hilfen und Unterstützung für Opfer des SED-Regimes seien aber auch heute noch notwendig, so Zupke. Zumal die Auseinandersetzung mit den Schicksalen der Opfer dabei helfen könne, den Wert von Freiheit und Demokratie zu schätzen.

SED-Opfer leiden oft heute noch

Zupke selbst hatte sich in den 1980er-Jahren einem Friedenskreis in Ost-Berlin angeschlossen. Im Mai 1989 wirkte sie maßgeblich an der Aufdeckung von Wahlbetrug bei den Kommunalwahlen in der DDR mit. Trotz Bedrohungen ließ sie sich nicht von Protesten abhalten.

Als Beauftragte für die SED-Opfer hat sie in den vergangenen Monaten mit vielen gesprochen, die die Repression des Staats noch viel deutlicher zu spüren bekamen: Menschen, die beispielsweise als politische Häftlinge in DDR-Gefängnissen saßen und bis heute unter den Folgen leiden. Vielen sei finanziell geholfen worden, insbesondere im Rahmen des "SED-Unrechtsbereinigungsgesetzes", aber immer wieder gebe es bürokratische Hürden.

Schlafstörungen, Angstzustände, körperliche Leiden

So berichtet Zupke von einer ehemaligen Insassin des berüchtigten Frauengefängnisses Hoheneck in Sachsen. Freigekauft aus dem Westen habe sie in Bayern zunächst erfolgreich als Kieferorthopädin gearbeitet. Vor ein paar Jahren aber hätten sie die Erlebnisse von Hoheneck eingeholt. Schlafstörungen, Angstzustände und körperliche Leiden seien die Folge gewesen. Sie habe ihre Praxis aufgeben müssen und sei verschuldet: "Bis heute bemüht sie sich um die Anerkennung ihrer gesundheitlichen Folgeschäden – ohne Erfolg", so Zupke. Das Problem: Oft könnten die Opfer keinen konkreten Nachweis dafür erbringen, dass ihre aktuellen gesundheitlichen Schäden eine unmittelbare Folge ihrer Haft in der DDR seien.

Mit Quecksilber vergiftet – heute verschuldet

Tief bewegt habe sie auch der Fall eines Mannes, der als 18-Jähriger zu Zwangsarbeit im mitteldeutschen Chemiedreieck um Bitterfeld herum eingesetzt war. Er habe mit bloßen Händen Metallschlamm-Gruben ausheben müssen und sei bei der Quecksilber-Herstellung eingesetzt worden – ein Job, den andere Arbeiter trotz hoher Lohnangebote nicht machen wollten, weil es keinerlei Arbeitsschutzmaßnahmen gab. Der Mann habe sich für seine Entgiftung hoch verschuldet und warte nach wie vor auf Unterstützung.

Derzeit, so Zupke, würden bei den Verfahren zur Anerkennung von gesundheitlichen Folgeschäden neun von zehn Opfern mit ihren Anträgen bei den Versorgungsämtern scheitern. Hier könne der Gesetzgeber für Erleichterungen sorgen und durch einen bundesweiten Härtefallfonds, wie es ihn bislang in den Ländern Berlin, Brandenburg und Sachsen gibt, unbürokratisch helfen. Zupke betont: "Niemand, der im SED-Unrechtsstaat für Freiheit und Selbstbestimmung gekämpft hat, sollte heute in unserer demokratischen Gesellschaft ins Abseits geraten."

DDR-Zeit nicht verklären

Schließlich müsse auch die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem SED-Unrecht fortgesetzt werden, so Zupke. Mit Sorge nehme sie eine gewisse Verklärung im Rückblick auf die DDR wahr. Die Beschäftigung mit der DDR solle daher selbstverständliches Thema in den Schulen sein; Schülerinnen und Schüler sollten wenn möglich Gedenkstätten zur Geschichte der DDR besuchen. Mit ihren Anregungen wird sich nun der neue Bundestag beschäftigen, dem das Amt der SED-Opferbeauftragten zugeordnet ist.