Opfer der Colonia Dignidad fühlen sich von Justiz verhöhnt

"Villa Baviera" - Bayerndorf - nennt sich die Colonia Dignidad heute. Die 1961 von dem inzwischen verstorbenen Laienprediger Paul Schäfer gegründete deutsche Sekte war in Chile ein totalitärer Staat im Staate. Bereits im Oktober 1976 prangerte der Menschrechtsausschuss der Vereinten Nationen die Verhältnisse dort an:

"In der Colonia Dignidad werden Häftlinge verschiedenen Experimenten ohne Befragung unterworfen. Es werden Versuche mit verschiedenen Foltermethoden, mit Schlägen, Elektroschocks, Aufhängen und so weiter unternommen." UN-Menschenrechtsausschuss

Colonia Dignidad: Deutsche Diplomaten haben weggeschaut

Mord, Entführung, Vergewaltigung, Kindesmissbrauch, Prügelexzesse, Psychopharmaka-Missbrauch, Ausbeutung, Waffenhandel – Die Colonia Dignidad war ein Schreckenszentrum, bei dem die deutschen Behörden gerne weg sahen. Erst vor zwei Jahren reagierte das Auswärtige Amt. Der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier entschuldigte sich bei den Opfern der Colonia Dignidad mit deutlichen Worten:

"Über viele Jahre hinweg haben deutsche Diplomaten bestenfalls weggeschaut, jedenfalls eindeutig zu wenig für den Schutz ihrer Landsleute in dieser Kolonie getan." Frank-Walter Steinmeier als Außenminister über die Colonia Dignidad

Und doch hat jetzt das Oberlandesgericht Düsseldorf entschieden, dass Hartmut Hopp, führendes Sektenmitglied und ehemals Arzt in der Colonia Dignidad, straffrei bleibt. Ein Urteil aus Chile zu fünf Jahren Freiheitsstrafe wird damit nicht umgesetzt. Begründung: Das in dem chilenischen Urteil festgestellte Verhalten von Hopp sei nach deutschem Recht nicht strafbar. Hopp hatte sich vor seiner Verurteilung aus Chile abgesetzt, als deutscher Staatsbürger wird er nicht ausgeliefert.

Opfer empört über Straffreiheit für Sektenarzt

Erfreut reagierte Hopps Verteidiger Helfried Roubiček auf den Beschluss. Sein Mandant sei unschuldig und habe viele Jahre auf Rechtssicherheit in Deutschland warten müssen, so der Anwalt. Nun sei er endlich rehabilitiert. Winfried Hempel dagegen, der selbst 20 Jahre in der Schreckenssekte lebte und 1997 von dort fliehen konnte, findet darauf eine deutliche Antwort:

"Das Urteil ist erstmal eine Ohrfeige für alle Opfer der Kolonie, weil offensichtlich Straflosigkeit für solche Missetaten herrscht." Winfried Hempel, Opfer der Colonia Dignidad

Hempels Pessimismus ist begründet. Denn gegen das OLG-Urteil sind keine Rechtsmittel mehr möglich.