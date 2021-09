"Operation Abendsonne": Mehr Beförderungen im Wahljahr

Im Berliner Politikbetrieb wird dieses Phänomen häufig als "Operation Abendsonne" bezeichnet: Mehr Beförderungen auf höhere Posten kurz vor einem Regierungswechsel. Auch im Wahljahr 2021 hat es in den Bundesministerien mehr Beförderungen auf gut bezahlte Beamtenstellen gegeben als im Vorjahr.

Anfrage der FDP

Bis Ende August wurden in den Bundesministerien 197 Stellen mit Besoldung der Stufen B3 oder höher neu besetzt, also Stellen für Beamte in Leitungsfunktion mit einem Grundgehalt von mindestens 8762,03 Euro im Monat. Das geht aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der FDP-Fraktion hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Im Vorjahreszeitraum waren es 165 dieser Stellen. In der laufenden Legislaturperiode wurde der Wert bis Ende August nur 2019, dem Jahr nach der zähen Regierungsbildung, mit 206 knapp übertroffen.

Weitere Beförderungen erwartet

Der FDP-Finanzpolitiker Otto Fricke befürchtet, dass auch in den kommenden Wochen weiter befördert werde: "Es ist schon bemerkenswert, wie vehement die aus dem Amt scheidenden Ministerinnen und Minister noch auf den letzten Metern die Operation Abendsonne vorantreiben."

Bereits in früheren Jahren gab es den Vorwurf, dass Bundesregierungen vor einem erwarteten Regierungswechsel auf den letzten Drücker verdiente Mitarbeiter mit höheren Besoldungsstufen und schönen Posten belohnten.