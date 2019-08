"Open Arms" lehnt Fahrt mit Migranten nach Spanien ab

© Die Hilfsorganisation Open Arms lehnt das Angebot Spaniens zur Landung geretteter Migranten in Algeciras ab. Die Lage auf dem Rettungsschiff «Open Arms» vor der italienischen Insel Lampedusa sei «absolut unhaltbar», sagte Open-Arms-Sprecherin Laura Lanuza der Nachrichtenagentur AP. Auf dem Schiff mit 107 Migranten an Bord herrsche Angst, es gebe Gewaltausbrüche, die Lage sei nur noch schwer zu kontrollieren. Die «Open Arms» war am Donnerstag mit 147 Migranten an Bord vor Lampedusa vor Anker gegangen. Die italienische Regierung stritt, ob sie die Menschen an Land gehen lassen solle. Schließlich durften 40 Migranten von Bord gehen, weil sie alt, minderjährig oder psychisch erschöpft waren. Spanien bot an, die «Open Arms» könne mit den übrigen 107 Menschen den Hafen Algeciras im Süden des Landes anlaufen. Doch Lanuza lehnte das ab. «Mit diesen Menschen an Bord zu einer sechstägigen (Fahrt) aufzubrechen, wäre verrückt», sagte sie. Die Migranten seien am Ende ihrer Möglichkeiten. «Wir können ihre Gesundheit und ihr Leben nicht riskieren», sagte Lanuza. Mindestens vier Migranten sprangen mit Rettungswesten über Bord, um Lampedusa schwimmend zu erreichen, wie auf einem von Open-Arms-Gründer Oscar Camps am Sonntag verbreiteten Video zu sehen war. Besatzungsmitglieder sprangen hinterher, stoppten sie und brachten sie zurück.

© Die Hilfsorganisation Open Arms lehnt das Angebot Spaniens zur Landung geretteter Migranten in Algeciras ab. Die Lage auf dem Rettungsschiff «Open Arms» vor der italienischen Insel Lampedusa sei «absolut unhaltbar», sagte Open-Arms-Sprecherin Laura Lanuza der Nachrichtenagentur AP. Auf dem Schiff mit 107 Migranten an Bord herrsche Angst, es gebe Gewaltausbrüche, die Lage sei nur noch schwer zu kontrollieren. Die «Open Arms» war am Donnerstag mit 147 Migranten an Bord vor Lampedusa vor Anker gegangen. Die italienische Regierung stritt, ob sie die Menschen an Land gehen lassen solle. Schließlich durften 40 Migranten von Bord gehen, weil sie alt, minderjährig oder psychisch erschöpft waren. Spanien bot an, die «Open Arms» könne mit den übrigen 107 Menschen den Hafen Algeciras im Süden des Landes anlaufen. Doch Lanuza lehnte das ab. «Mit diesen Menschen an Bord zu einer sechstägigen (Fahrt) aufzubrechen, wäre verrückt», sagte sie. Die Migranten seien am Ende ihrer Möglichkeiten. «Wir können ihre Gesundheit und ihr Leben nicht riskieren», sagte Lanuza. Mindestens vier Migranten sprangen mit Rettungswesten über Bord, um Lampedusa schwimmend zu erreichen, wie auf einem von Open-Arms-Gründer Oscar Camps am Sonntag verbreiteten Video zu sehen war. Besatzungsmitglieder sprangen hinterher, stoppten sie und brachten sie zurück.