Online-Umfrage bei Junger Union: Merz als CDU-Chef favorisiert

In einer Befragung des CDU-Nachwuchses liegt Friedrich Merz mit knapp 51,6 Prozent vorne. An der JU-internen Online-Abstimmung beteiligten sich allerdings lediglich 20,1 Prozent der knapp 75.000 Stimmberechtigten. Die Abstimmung ist für die JU-Mitglieder bei der Mitte Januar geplanten Wahl zwar nicht bindend. JU-Chef Kuban sieht das Ergebnis für sich aber als Auftrag.

Merz mit weitem Abstand vor Röttgen und Laschet

Der CDU-Nachwuchs von der Jungen Union (JU) ist mit großer Mehrheit für Friedrich Merz als neuen CDU-Chef. Bei der zweiwöchigen Mitgliederbefragung des Parteinachwuchses kam Merz auf 51,6 Prozent der Stimmen Da hat JU-Chef Tilman Kuban in Berlin bekannt gegeben. Der Außenpolitiker Norbert Röttgen lag mit 27,9 Prozent auf Platz zwei vor Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, der 19,8 Prozent der Stimmen erzielte. Die Wahlbeteiligung lag bei 20,1 Prozent - von gut 75.000 stimmberechtigten JU-Mitgliedern hätten sich knapp 15.000 an der Befragung beteiligt.

Stimmungstest vor dem Wahlparteitag Mitte Januar

Die Abstimmung gilt als Stimmungstest vor der jetzt für Mitte Januar geplanten Wahl des neuen Parteivorsitzenden. Die JU wird in der Partei als eher konservativ eingeschätzt. Merz galt schon vor der Befragung als Favorit des Nachwuchses. Kuban sagte, es handele sich um eine insgesamt unverbindliche Abstimmung. Auf die Frage, ob es neben Merz, Laschet und Röttgen noch weitere Kandidaten für den Parteivorsitz geben werde, sagte Kuban, er rechne nicht damit, dass sich am Personaltableau bis zum Parteitag noch etwas ändere. Dieser ist am 16. Januar geplant.

In der CDU hieß es zum Abschneiden Röttgens, dieser erscheine offenbar für viele der jungen JU-Mitglieder als frisches, neues Gesicht. Beim Parteitag zur Wahl eines Nachfolgers von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer werden ihm allerdings nur Außenseiterchancen gegeben.

Das Resultat der Mitgliederbefragung gilt als Empfehlung des CDU-Nachwuchses für die Vorsitzendenwahl. Kuban kündigte an, er selbst werde sich beim Wahlparteitag an das Ergebnis halten. Die JU - die gemeinsame Jugendorganisation von CDU und CSU - hatte die gut 70.000 der rund 100.000 JU-Mitglieder befragt, die nicht aus Bayern stammen, da es um den CDU-Vorsitz geht. Nicht alle JU-Mitglieder gehören der CDU an. Unter den 1.001 Delegierten des CDU-Parteitags sind nach JU-Angaben etwa 100 auch Mitglied der Jugendorganisation.

Kritik an niedriger Wahlbeteiligung bei der Jungen Union - ... "eine Blamage"

Bei der aktuellen Umfrage beteiligten sich allerdings lediglich 20,1 Prozent der knapp 75.000 Stimmberechtigten. Kritiker halten das Votum der Basis der Jungen Union für wenig aussagekräftig. Der Chef des CDU-Bezirks Ruhrgebiet, der Bundestagsabgeordnete Oliver Wittke, sieht in dem Votum der Jungen Union für Friedrich Merz als Parteivorsitzenden keine Vorentscheidung. "Die Wahlbeteiligung von 20 Prozent ist eine Blamage für die Junge Union", sagte Wittke dem Kölner Stadt-Anzeiger (Mittwoch-Ausgabe).

Präsenzparteitag geplant möglicherweise dezentral oder online

Beim Parteitag im Januar sind verschiedene Varianten denkbar. In Betracht kommen nach einem heftigen Streit und einer Einigung der drei Kandidaten Merz, Laschet und Röttgen vom Wochenende neben einem Präsenzparteitag ein dezentraler Präsenzparteitag oder ein Online-Parteitag mit elektronischer Abstimmung und schriftlicher Schlussabstimmung per Briefwahl. Wegen der drastisch wachsenden Zahlen von Corona-Infektionen gilt der Online-Parteitag mit schriftlicher Schlussabstimmung intern als wahrscheinlichste Variante. Bis dahin soll es noch mehrere Gremiensitzungen geben, so etwa, wenn sich der Vorstand um Annegret Kramp-Karrenbauer am 9. und 16. November treffen.

Vorstellungsrunde vor der JU auf einer Bühne im Oktober

Merz, Laschet und Röttgen hatten sich am 18. Oktober bei einer im Internet übertragenen Vorstellungsrunde der JU erstmals gemeinsam auf einer Bühne einem breiteren Parteipublikum präsentiert. Anschließend startete die zweiwöchige Mitgliederbefragung. Kuban wollte Merz im Laufe des Dienstags einen Siegerpokal in Form eines Mikrofons mit der Aufschrift "Die Stimme der JU 2020" überreichen.