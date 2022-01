Omikron-Welle: Debatte über verkürzte Quarantäne

Die Kurve geht seit Wochen steil nach oben: Seit Mitte November hat das Robert-Koch-Institut 35.529 Corona-Fälle der Omikron-Variante zugeordnet. So steht es auf einer Übersichtsseite mit vorläufigen Daten, die das RKI jetzt veröffentlicht hat.

Damit hat sich die Zahl der sicher nachgewiesenen und wahrscheinlichen Omikron-Fälle in Deutschland binnen einer Woche verdreifacht. Auf Bayern entfallen demnach 7.537 Infektionen mit Omikron – bundesweit sind es nur in Nordrhein-Westfalen mehr.

Britische Kliniken in Not

Welche Folgen das für die kritische Infrastruktur haben kann, zeigt sich gerade in Großbritannien. Nach einem BBC-Bericht mussten mehrere Kliniken des Landes den Katastrophenfall ausrufen. Der Grund: massive Personalausfälle im Zusammenhang mit Omikron. Für Patientinnen und Patienten bedeutet das, dass sie vor Ort nicht mehr ausreichend versorgt werden können.

Landkreistag für Quarantäne-Lockerungen

Ein Szenario, das manche auch in Deutschland befürchten. So warnt Reinhard Sager, Präsident des Deutschen Landkreistags, im WDR-Interview vor den Folgen der sich aufbauenden Omikron-Welle. Nach seinen Worten geht es darum, "uns davor (zu) retten, dass die kritische Infrastruktur in Deutschland kurzfristig zusammenbricht". Man müsse deshalb überlegen, ob Menschen, die das Virus haben, aber nicht ansteckend sind, mit kürzerer Isolierungsdauer und Kontaktpersonen mit kürzerer Quarantäne versehen werden.

Bisher gilt: Wer engen Kontakt zu einer Person hatte, die positiv auf Corona getestet wurde, soll für zehn Tage in häusliche Quarantäne. Diese kann unter Umständen schon jetzt reduziert werden, die Entscheidung darüber liegt beim zuständigen Gesundheitsamt. Von Isolierung spricht man dagegen bei Infizierten. Sie sollen sich in der Regel 14 Tage lang absondern – wegen der Inkubationszeit.

Auch Ärztevertreter für Neuregelung

Ähnlich wie der Landkreistag fordern auch Ärztevertreter, Quarantäne- und Isolationszeiten für Beschäftigte in kritischer Infrastruktur zu verkürzen. Der Präsident des Verbands der Leitenden Krankenhausärzte, Michael Weber, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Die Leute werden bald zwingend gebraucht". Daher gelte es, für diese Gruppe Isolation beziehungsweise Quarantäne "auf das zwingende Maß zu begrenzen".

Grüne mahnen zur Vorsicht

Es gibt aber auch andere Stimmen: Janosch Dahmen von den Grünen etwa ist nach eigenen Worten sehr vorsichtig, wenn es um eine Verkürzung von Quarantäne- und Isolationszeiten geht. Der Gesundheitspolitiker machte im ARD-Morgenmagazin deutlich, dass er sich einen solchen Schritt allenfalls bei bestimmten technischen Berufen vorstellen könne – etwa in einem Wasserkraftwerk. Doch Pflegekräfte aus den Quarantäneregeln herauszunehmen, öffne "für Omikron zu viele Türen", so Dahmen mit Blick auf den engen Kontakt von Klinik-Beschäftigten und Patienten.

Beschlüsse bei Bund-Länder-Runde erwartet

Mit Spannung wird erwartet, ob der Expertenrat der Bundesregierung eine Empfehlung in dieser Sache abgeben wird. Das Gremium kommt heute zu seiner ersten Sitzung im neuen Jahr zusammen. Auch das Robert-Koch-Institut beschäftigt sich in dieser Woche mit den Quarantäne- und Isolationsregeln. Ob sie für bestimmte Berufsgruppen tatsächlich gelockert werden, könnte am kommenden Freitag entschieden werden – bei der anstehenden Bund-Länder-Runde.