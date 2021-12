Omikron-Variante: Österreich beruft Covid-Krisenkoordination ein

Österreichs Bundesregierung setzt zur Bekämpfung der neuen Omikron-Variante eine neue "gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination" ein. An deren Spitze stehen eine Beamtin des Gesundheitsministeriums und ein General.

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) verwies am Samstag in Wien auf einer Pressekonferenz auf den momentanen Rückgang der Neuinfektionen, die während des dreiwöchigen Lockdowns von einer Sieben-Tage-Inzidenz von 1.100 auf unter 300 heruntergegangen ist. Dies habe Österreich eine "Atempause" verschafft, so Nehammer. Aber die neue Virusvariante stehe unmittelbar vor der Tür. "Bei Omikron ist es keine Frage, ob es Österreich erreicht wird und dass es sich deutlich ausbreiten wird, sondern die Frage ist nur mehr: Wann?", sagte der österreichische Bundeskanzler.

Vorbild Deutschland und Portugal

Bei der Einberufung einer landesweiten Covid-Krisenkoordination habe er sich Beispiele aus Deutschland und Portugal angeschaut. Die neue Krisenkoordination soll Nehammers Worten zufolge die Regierung nicht nur laufend medizinisch beraten, sondern auch in den drei wichtigsten Bereichen unterstützen: Beim Impfen, Testen und der Beschaffung von Medikamenten. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein nannte Omikron eine "neue, sehr besorgniserregende Variante", die in Österreich angekommen sei. "Was wir jetzt in Großbritannien oder auch Dänemark sehen, deutet darauf hin, dass wir uns auf eine noch nie dagewesene Herausforderung einstellen müssen, und dass obwohl wir alle miteinander in den letzten zwei Jahren Pandemie schon einiges erlebt haben", warnte Mückstein.

Verschärfte Einreisebestimmungen

Bereits gestern Abend hatte der Gesundheitsminister mit Blick auf die Omikron-Variante verschärfte Einreisebestimmungen angekündigt: Danach dürften ab kommendem Montag nur Reisende nach Österreich, die über einen 2G-Nachweis verfügen. Zusätzlich sei ein aktueller PCR-Test notwendig oder der Nachweis einer Drittimpfung, um einer Quarantäne zu entgehen. Ausnahmen gebe es für Pendler, sowie für Schwangere und Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden dürften.

Vorübergehende Lockerung an Weihnachten

Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer verteidigte seine Entscheidung, während der Weihnachtstage sowie an Silvester die Auflagen für Familien-Zusammenkünfte vorübergehend zu lockern. Es sei eine Abwägung gewesen zwischen der seelischen Gesundheit der Bevölkerung und der Bekämpfung des Virus.

Falls die Bundesregierung auf einer Einhaltung der strengen Kontaktbeschränkungen über die Festtage bestanden hätte, wäre gleich die Frage gekommen, wie das kontrolliert werde. "Gehen Sie jetzt in die eigenen Vier Wände rein und kontrollieren Sie in den Wohnungen und Häusern? Alle stehen unter dem Christbaum und plötzlich kommt die Polizei? Also natürlich so nicht", so Nehammer. Das sei auch nie das Ziel der Bundesregierung oder der Polizei gewesen. Aber die Gefährlichkeit des Virus bleibe.

Nehammer appellierte daher an die Bevölkerung, sich vor Familienzusammenkünften an Weihnachten testen zu lassen.