BR24live 16.30 Uhr: Omikron - Virologe beantwortet Ihre Fragen

Derzeit besteht rund um die Omikron-Variante noch viel Unsicherheit und viele Fragen werfen sich auf: Sind die Impfstoffe effektiv? Sind Geimpfte anfälliger als Ungeimpfte? Schlagen Schnelltests an? Sind Kinder besonders gefährdet? Kann Omikron die Pandemie beenden?

Diese und viele Fragen mehr beantwortet Experte Prof. Dr. med. Bodo Plachter vom Institut für Virologie der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz heute um 16.30 Uhr im BR24live. Stellen Sie Ihre Fragen gerne unten in den Kommentaren!

Omikron verbreitet sich

In anderen Ländern hat sich die Omikron-Variante bereits rasch ausgebreitet. Frankreich hat gestern zum Beispiel einen neuen Rekordwert von mehr als 330.000 gemeldet und die USA registrierten vor einigen Tagen über eine Million neue Fälle. In Deutschland halten sich die Neuinfektionen vergleichsweise noch in Grenzen, doch die Zahlen steigen von Woche zu Woche. In Bayern sind bisher 647 Omikron-Fälle durch Sequenzierung nachgewiesen worden. Doch da nicht alle PCR-Tests dahingehend untersucht werden, ist die Dunkelziffer vermutlich wesentlich höher.

Gesundheitsminister: Verkürzung der Quarantäne bei Omikron

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen die Quarantäne bei der Virusvariante Omikron verkürzen. Nach Angaben des Expertenrats und des Robert-Koch-Instituts (RKI) verkürze sich bei Omikron die Inkubationszeit, sagte Bayerns Gesundheitsminister Holetschek in der BR24 Rundschau im BR Fernsehen. Wenn zusätzlich zum Ende der Quarantäne ein PCR-Test stattfinde, halte er eine Verkürzung für vertretbar.

Mediziner berichten von leichteren Verläufen, vor allem bei Geimpften. Virologe Christian Drosten empfiehlt deshalb dringend eine Booster-Impfung. Die Symptome sind im Vergleich zur Delta-Variante ähnlich, aber nicht eins zu eins übertragbar. Es gibt noch viele Fragen rund um Omikron, die offen sind.