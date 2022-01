Expertenrat fordert Krisen-Vorkehrungen im Gesundheitswesen

Der Expertenrat der Bundesregierung fordert wegen der Ausbreitung der neuen Corona-Variante Omikron schnelle zusätzliche Krisenvorkehrungen im Gesundheitswesen.

Da auch Geimpfte wieder infiziert würden, könnten Ansteckungen in der Belegschaften von Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und ambulanten Versorgungsstrukturen für Personalprobleme sorgen. Ein hohes Patientenaufkommen kombiniert mit akutem Personalmangel könne innerhalb von kurzer Zeit die allgemeine medizinische Versorgung in Deutschland gefährden, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten neuen Stellungnahme des 19-köpfigen Gremiums. Eine konkrete Empfehlung zur Verkürzung von Quarantänezeiten gaben die Experten nicht ab.

Planbare OPs absagen - Personal umverteilen

Insbesondere müsse eine vermehrte Beanspruchung der Notaufnahmen und Normalstationen in Kliniken vorbereitet werden. Stufenkonzepte zur Aktivierung zusätzlicher Versorgungsbereiche für infektiöse Patienten sollten daher umgehend erarbeitet werden.

Im Einzelnen raten sie den Kliniken, zusätzliche, abgetrennte Räume zur Versorgung infektiöser Patienten auf Normalstationen und in den Notaufnahmen zu schaffen. Es sei damit zu rechnen, dass in den Notaufnahmen zeitgleich eine hohe Zahl infektiöser und nicht infektiöser Patienten zu versorgen sei. Zur Aufrechterhaltung der Versorgung sei "eine ausgewogene Quarantäneregelung erforderlich", die die Patienten nicht gefährde, hieß es weiter.

Der Expertenrat betont, die Aufrechterhaltung der Versorgung werde auch nur durch eine abgestufte Aussetzung planbarer Eingriffe und eine entsprechende Umverteilung von Personalressourcen möglich sein. In allen Bundesländern sollten Vorbereitungen zur Reduktion planbarer Eingriffe getroffen werden, die im Falle einer starken Belastung ad hoc aktiviert werden könnten.

Über 60-Jährige Ungeimpfte besonders gefährdet

Als noch nicht kalkulierbare Gefahr sehen die Experten insbesondere, in welchem Ausmaß sich Menschen über 60 Jahre mit dem Omikron-Virus infizieren. In Deutschland seien in dieser Altersgruppe weniger Personen geimpft als in anderen Ländern wie etwa Großbritannien oder Spanien, aus denen erste Erkenntnisse über den zu erwartenden Verlauf der Ansteckungswelle stammen. Dies könne in Deutschland zu einer stärkeren Belastung der Intensivstationen führen, erklären die Experten.

Mit Blick auf mögliche weitere Alltagsbeschränkungen schreibt das Gremium in der einstimmig gefassten Stellungnahme: "Sollte absehbar in den kommenden Wochen die Belastung durch hohe Infektionszahlen und Personalausfälle zu hoch werden, ist kurzfristig eine weitere Intensivierung der Kontaktbeschränkungen erforderlich."