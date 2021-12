Omikron breitet sich weiter aus - Weltweit 4.500 Flüge storniert

Die Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich immer stärker aus. In Großbritannien und Frankreich wurden an Heiligabend neue Höchststände bei den täglich registrierten Neuinfektionen gemeldet. Binnen 24 Stunden steckten sich in Großbritannien mehr als 122.000 an, in Frankreich mehr als 94.000 Menschen.

Weniger Krankenhauseinlieferungen

Weniger dramatisch ist dagegen der Anstieg bei den Todesfällen und den schweren Krankheitsverläufen. Die britische Gesundheitsbehörde UKHSA hatte am Donnerstag erklärt, das Risiko, nach einer Infektion ins Krankenhaus eingeliefert werden zu müssen, sei laut jüngsten Erhebungen bei der Omikron-Variante um 50 bis 70 Prozent geringer als bei der zuvor im Königreich dominierenden Delta-Variante. Die Behörde warnte angesichts der dünnen Datenlage zugleich aber vor voreiligen Schlussfolgerungen.

Weltweit Flugausfälle

Inzwischen haben die stark ansteigenden Omikron-Infektionen Auswirkungen auf den Flugverkehr, weil zum Beispiel die Crew infiziert oder in Quarantäne ist: Weltweit wurden über die Weihnachtsfeiertage mehr als 4.500 Flüge storniert. Fast 10.000 starteten am Freitag zudem erst mit Verspätung, berichtete die Internetseite FlightAware, die Flüge weltweit verfolgt. "Der landesweite Anstieg bei den Omikron-Fällen in dieser Woche hatte direkte Auswirkungen auf unsere Besatzungen und die Menschen, die unseren Betrieb aufrechterhalten", hieß es zum Beispiel bei der US-Airline United.

Sorge vor Überlastung der Kliniken in den USA

In den USA ist Omikron mittlerweile dominant. Die Corona-Fallzahlen schnellten dort zuletzt in die Höhe. US-Präsident Joe Biden setzt vor allem auf eine Rüstung der Krankenhäuser. Die Regierung stand zuletzt wegen fehlender Corona-Tests in der Kritik. Lange Schlange bildeten sich vor Testzentren, Selbsttests waren entweder ausverkauft oder nur sehr teuer zu bekommen. Aus Sorge vor einer Überlastung der Krankenhäuser wegen Omikron reduzierten die US-Gesundheitsbehörden bereits am Donnerstag die Isolationsdauer für Gesundheitspersonal nach einer Corona-Infektion. Wer einen negativen Test und keine Symptome habe, könne nach sieben Tagen an den Arbeitsplatz zurückkehren, teilte die Gesundheitsbehörde CDC mit. Normalerweise empfiehlt die CDC eine Isolationsdauer von zehn Tagen.

Zahl der Neuinfektionen in Deutschland rückläufig

In Deutschland ist die Sieben-Tage-Inzidenz dagegen erneut gesunken. Sie liegt laut Robert Koch-Institut bei 243. Die Gesundheitsämter meldeten binnen eines Tages 22.214 Neuinfektionen - allerdings weist das RKI darauf hin, dass während der Feiertage weniger getestet und gemeldet wird. Experten befürchten zudem wegen Omikron eine baldige Trendumkehr.

Bundesgesundheitsminister mahnt zur Vorsicht

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte auf Twitter zur Vorsicht an den Feiertagen gewarnt: Der Anteil der Omikron-Fälle werde in den "nächsten Tagen SEHR stark ansteigen", schrieb Lauterbach am Freitag bei Twitter. "Bitte vermeidet/vermeiden Sie Ansteckungen beim Fest."