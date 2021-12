Omikron: Ausfälle beim Klinikpersonal in Großbritannien

Die Lage in den Kliniken in Deutschland könnte sich nach Einschätzung der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) deutlich verschärfen, sollten sich die Prognosen zur Omikron-Variante des Coronavirus bewahrheiten. Wenn sich bestätige, dass diese sehr viel ansteckender als Delta sei und die Verläufe vergleichbar schwer seien, werde man es im schlimmsten Fall mit einer großen Zahl gleichzeitig schwer erkrankter Patienten zu tun haben, sagte DKG-Chef Gerald Gaß der Deutschen Presse-Agentur. "Für die Krankenhäuser wäre dies eine weiter verschärfte Lage, die über all das hinausgeht, was wir bisher erlebt haben."

Frühzeitige Kontaktbeschränkungen gefordert

Gaß forderte die Politik auf, die Erkenntnisse zu Omikron aus anderen Ländern "sehr sorgfältig" zu analysieren und - falls sich die Befürchtungen bestätigten - "sehr frühzeitig" mit Kontaktbeschränkungen gegenzusteuern. "Wir dürfen dann keine Zeit verlieren, dann muss sofort gehandelt werden, noch bevor die Zahlen auch in Deutschland nach oben gehen und eine Überlastung der Krankenhäuser nicht mehr zu verhindern ist."

Beispiellose Entwicklung in Großbritannien

In Großbritannien wurden zuletzt binnen eines Tages mehr als 93.000 Neuinfektionen registriert - eine deutliche Zunahme und der Höchstwert seit Beginn der Pandemie. Bis zum Jahresende sollen nun möglichst viele Briten geboostert werden, es gibt den Aufruf zum Homeoffice. Nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) übertrifft die Entwicklung in Großbritannien alles, was in der Pandemie bisher beobachtet worden ist.

Drosten warnt vor Ausfällen bei Klinik-Personal

Der Leiter der Virologie an der Berliner Charité, Christian Drosten, warnte angesichts der ansteckenden Omikron-Variante vor Ausfällen in Krankenhäusern und verwies ebenfalls auf Großbritannien. "So geht es los. Omikron wird zu massiven krankheitsbedingten Arbeitsausfällen führen. Auch in essentiellen Berufsgruppen", so Drosten auf Twitter und verwies auf einen Artikel der britischen Zeitung "The Guardian".