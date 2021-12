Omid Nouripour kündigt Kandidatur für Grünen-Parteivorsitz an

Omid Nouripour, der seit 15 Jahren dem Bundestag angehört, will Grünen-Vorsitzender werden. Im ZDF kündigte er an, sich beim Parteitag im kommenden Jahr, der wegen der Corona-Pandemie digital stattfindet, bewerben zu wollen. Das meldet die Deutsche Presseagentur.

Die Grünen wählen ihre neue Führung am 28. und 29. Januar. Nouripour ist bislang der erste, der seine Ansprüche auf den Chefposten öffentlich macht. Als Co-Vorsitzende ist die stellvertretende Parteichefin Ricarda Lang im Gespräch.

Realo Nouripour gewann ein Direktmandat

Die noch amtierenden Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck werden Ministerposten übernehmen. Daher brauchen die Grünen ein neues Führungsteam, denn nach den Regeln der Parteisatzung dürfen die Parteichefs nicht gleichzeitig Regierungsämter ausüben.

Der 46-Jährige Nouripour, der dem Realo-Flügel zugeordnet wird, wurde in Teheran geboren und kam im Alter von 13 Jahren mit seinen Eltern nach Deutschland. In den vergangenen Jahren hat er sich im Bundestag als Außen- und Verteidigungspolitiker profiliert. Bei der Bundestagswahl gewann er in seiner Heimatstadt Frankfurt am Main ein Direktmandat.

Brantner verzichtet auf Kandidatur

Die grüne Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner will sich laut "Spiegel" nicht mehr um den Parteivorsitz bewerben. Sie wolle sich stattdessen auf ihre neue Aufgabe als Parlamentarische Staatssekretärin im neuen Ministerium für Wirtschaft und Klima unter der Leitung von Robert Habeck konzentrieren, hieß es.

Hofreiter tritt ebenfalls nicht mehr an

Auch die Spitze der Grünen-Bundestagsfraktion wird neu aufgestellt. Der bisherige Fraktionschef Anton Hofreiter will bei der für kommende Woche geplanten Wahl nicht mehr kandidieren. Hofreiters Co-Vorsitzende Katrin Göring-Eckardt wird als Nachfolgerin von Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth gehandelt, die in der neuen Bundesregierung Kulturstaatsministerin werden soll. Als neue Doppelspitze werden nun zwei Frauen favorisiert: die Wirtschaftsexpertin Katharina Dröge und Fraktionsgeschäftsführerin Britta Haßelmann.

Es wäre erst das zweite Mal seit dem Einzug der Grünen in den Bundestag 1983, dass die Fraktion von einer weiblichen Doppelspitze geführt wird. Zwischen 2002 und 2005 waren Krista Sager und Göring-Eckardt Fraktionschefinnen. Nach der Geschäftsordnung der Fraktion muss mindestens eine der beiden Vorsitzenden eine Frau sein.

Streit um das Agrarministerium

Hofreiter hatte intern schon vor der Bundestagswahl klargemacht, dass er den Fraktionsvorsitz abgeben möchte. Allerdings ging der dem linken Parteiflügel angehörende Biologe bei der Postenvergabe für das neue Bundeskabinett leer aus. An seiner Stelle übernimmt nun der "Realo" Cem Özdemir das Agrarministerium. Bei den "Fundis", den Parteilinken, hat das für massiven Ärger gesorgt.

Hofreiter blieb trotzdem bei seiner Entscheidung, nicht erneut für den Fraktionsvorsitz zu kandidieren. Aus seinem Umfeld hieß es, ein Zusammenhang mit der Kabinettsbesetzung bestehe nicht. Hofreiter unterstütze nun die Kandidatur der 37 Jahre alten Abgeordneten Dröge, die wie er dem linken Parteiflügel angehört.

Dröge hatte ihre Kandidatur vor wenigen Tagen in einem Brief an alle Abgeordneten erklärt. Andere offizielle Kandidaturen gibt es noch nicht. Die 59-jährige Haßelmann wird schon seit längerem für den Fraktionsvorsitz gehandelt.

mit Agentur-Material