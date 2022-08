Olympia-Attentat 1972: Das Leid der Angehörigen

Wir treffen Ankie Spitzer in Tel Aviv. Beim Attentat bei den Olympischen Spielen in München 1972 verlor sie ihren damaligen Ehemann, Andrei Spitzer – Fechttrainer der israelischen Mannschaft. Seit 50 Jahren kämpft sie nun darum, die Wahrheit über die Hintergründe des Attentats zu erfahren und um Entschädigung durch den deutschen Staat.

Die Angehörigen klagen an

Sie beklagt, dass anfangs die Israelis dafür verantwortlich gemacht wurden, den, so wörtlich, "Terror auf deutschen Boden gebracht" zu haben. Jahrzehntelang seien sie und die anderen Angehörigen von der Politik und den Behörden belogen und gedemütigt worden. Spitzer gegenüber dem ARD-Politikmagazin report München und dem ARD-Studio Tel Aviv: "Ich will nicht in die Details gehen, es war unbeschreiblich."

Zurück zur Normalität

1972 gingen die Spiele nach dem Terror einfach weiter: Während der Trauerfeier spricht der Präsident des Internationalen olympischen Komitees Avery Brundage den berühmten Satz: "The games must go on."

Die Angehörigen, wie Ankie Spitzer, gaben nicht auf, forderten jahrelang Aufklärung und Entschädigung. Immer wieder legten sie die Finger in die Wunde. Doch die Wahrheit des Massakers kam nur scheibchenweise an die Öffentlichkeit. Beispielsweise, wie dilettantisch die deutschen Sicherheitsbehörden versucht hatten, die Attentäter zu stoppen.

Boykott der Gedenkveranstaltung im September?

Ankie Spitzer und fast alle anderen Hinterbliebenen der in München ermordeten 11 israelischen Athleten wollen nun aus Protest der Gedenkveranstaltung am 5. September in München fern bleiben: Spitzer sagt, dass sie zwar eingeladen sei und eine Rede hätte halten sollen, dass sie aber nicht wisse, wofür sie Deutschland danken solle. Denn so Spitzer: "Deutschland hat nichts getan für uns, richtig ist das Gegenteil."

Die Bundesregierung laviert

Was immer wieder auffällt: In Berlin will man das Thema Entschädigung der Opferfamilien nicht behandeln. Über Jahrzehnte, auch jetzt nicht. Im zuständigen Bundesinnenministerium fürchte man, dass dann andere Ansprüche, zum Beispiel die griechischen Reparations-Forderungen aus dem Zweiten Weltkrieg, auch anerkennt werden müssten. Ein Interview dazu wird abgelehnt.

Experten fordern ein Ende der Hinhaltetaktik

Der israelische Geheimdienst-Experte Shlomo Shpiro sieht die Hinhaltetaktik der Bundesregierungen besonders kritisch. Er forscht seit vielen Jahren zu dem Terroranschlag in München. Shpiro kann nicht begreifen, dass die Verhandlungen über die Entschädigungen der Opfer seit 50 Jahren andauern. Shpiro wörtlich: "Es ist immer noch ein brisantes Thema in Israel, und auch in der Erinnerungskultur des Terrorismus und der Opfer des Terrorismus."

Bis heute ist das Olympiaattentat im Bewusstsein der israelischen Gesellschaft präsent. Dass die Hinterbliebenen nun der Gedenkfeier in München fernbleiben wollen, ist eine große Blamage für die Israel-Politik der Bundesregierung.