Einigung in letzter Minute - Schatten über dem Gedenken?

Ende Mai wurde es den Opferangehörigen zu viel. Weil die Verhandlungen mit der Bundesregierung über Entschädigungszahlungen stockten, drohte Ankie Spitzer, deren Mann bei dem Anschlag ermordet wurde, im Namen der Familien öffentlich mit dem Boykott der Gedenkveranstaltungen in Deutschland.

Die Hinterbliebenen der elf in München ermordeten Sportler, vor allem deren Kinder und Kindeskinder, hätten Anspruch auf eine angemessene finanzielle Anerkennung ihres Leids, forderte Spitzer und sie erinnerte an ihren jahrzehntelangen Kampf um die Aufklärung des Geschehenen und für ein würdiges Gedenken an die Opfer.

"Anstatt Geld für meine Kinder zu haben, musste ich es dafür ausgeben. Dazu kommt dann noch meine Kraft und meine Freizeit." Ankie Spitzer, Witwe eines ermordeten israelischen Sportlers

Es sei Zeit, dass Deutschland sage, "lasst uns etwas tun, damit diese jungen Leute ein leichteres Leben und Luft zum Atmen haben", so Spitzer.

"Deutschland trägt Mitverantwortung"

Deutschland trage Mitverantwortung, erinnerte Ankie Spitzer – dafür, dass trotz Hinweisen auf eine Anschlagsplanung die israelische Mannschaft quasi ungeschützt war und dafür, dass die Befreiungsaktion überforderter deutscher Sicherheitsbehörden im blutigen Fiasko auf dem Flugplatz Fürstenfeldbruck endete.

"Alles ging schief in München. Jeder duckte sich weg. Keiner wollte Verantwortung tragen. Bis heute, 50 Jahre später, hat keiner mal gesagt: 'Es tut uns leid. Wir haben falsch entschieden. Wir waren inkompetent'. Sie waren arrogant und haben uns die ganze Zeit gedemütigt." Ankie Spitzer, Witwe eines ermordeten israelischen Sportlers

Aus Sicht der Familien wurden sie von den deutschen Verantwortlichen auch nach dem Anschlag als lästig empfunden und herablassend behandelt. Dem Wunsch nach Aufklärung wurde nicht nachgekommen.

Wenn Ankie Spitzer davon spricht, merkt man, wie präsent diese Verletzungen noch immer sind. "Sie haben Dokumente jahrzehntelang vor uns versteckt und uns sehr, sehr schlecht behandelt. Mir wurde jedes Mal, wenn ich nach Deutschland reiste, gesagt, fahr nach Hause und weine dort."

"Sie haben versagt"

Eyal Shapira verlor seinen Vater, den Leichtathletiktrainer Amitzur Shapira, bei der Geiselnahme von München. "Wäre mein Vater nicht mit 40 ermordet worden, dann wäre er heute 90 Jahre alt. Vielleicht hätten wir gemeinsam noch Freude. Darum geht es mir bei den Deutschen, um ihr Versagen im Zusammenhang mit der Befreiung. Sie haben versagt, und zwar umfassend."

Auch Eyal Shapira war dafür, dass Deutschland die Hinterbliebenen der Ermordeten finanziell entschädigt. Im Gegensatz zu den meisten Opferangehörigen machte er seine Teilnahme an der Gedenkveranstaltung aber nicht von einer Einigung im Entschädigungsstreit abhängig.

Druck auf die Bundesregierung ausgeübt

1972 und Anfang der 2000er Jahre waren bereits sogenannte Unterstützungsleistungen gezahlt worden – umgerechnet mehr als vier Millionen Euro. Den Familien war das viel zu wenig. Weil die Bundesregierung nun zunächst nicht einlenkte, sagten die Opferangehörigen ihre gemeinsame Reise nach München mehrheitlich ab.

Ende Juli legte der deutsche Botschafter in Israel, Seibert, den Familien dann ein Angebot vor, wie Ankie Spitzer kurz danach mitteilte: 5,4 Millionen Euro für alle elf Familien seien eine Beleidigung, erklärte sie. Wenn man die Summe auf alle 23 Berechtigten verteilt, reden wir über etwas mehr als jeweils 200.000 Euro. Verglichen mit internationalen Standards ist das lächerlich und nicht das, was wir uns nach 50 Jahren erwartet hatten."

Erst wenige Tage vor dem 50. Jahrestag des Anschlags gelang die Einigung. Die Bundesregierung, der Freistaat Bayern und die Stadt München sagten die Zahlung einer sogenannten Anerkennungsleistung von insgesamt 28 Millionen Euro zu. Die Opferangehörigen kündigten daraufhin ihre Teilnahme an den Gedenkveranstaltungen an. Gezeigt hat das Ringen um die Entschädigung aber, wie tief die Wunden auf Seiten der Hinterbliebenen noch immer sind.