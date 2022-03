"Russian Asset Tracker": Hier liegen die Vermögen reicher Russen

Luxus-Immobilien, teure Yachten, Privatjets: Vielerorts in Europa, auch in Bayern, gibt es Vermögen, die reichen Russen gehören. Seit dem Angriffskrieg in der Ukraine stehen auch sie im Fokus der Öffentlichkeit. Denn Oligarchen haben Einfluss auf die russische Regierung, und Sanktionen gegen Oligarchen treffen indirekt auch den russischen Präsidenten Putin - so jedenfalls das Kalkül.

"Russian Asset Tracker" - auch NDR und WDR beteiligt

Nur ist es gar nicht so einfach, den Vermögen von Superreichen auf die Spur zu kommen. Immerhin gibt es genug Möglichkeiten, Finanztransaktionen so zu verschleiern, dass sie kaum nachvollzogen werden können. Und Sanktionen gegen die Falschen wären fatal.

Deshalb hat sich jetzt eine internationale Recherchegruppe daran gemacht, eine Liste der Vermögen aufzustellen, die zweifelsfrei zugeordnet werden können: "Russian Asset Tracker" nennt sich das Produkt ihrer Recherche, eine interaktive Webseite, die fortlaufend aktualisiert wird, und an der auch NDR und WDR beteiligt sind. Insgesamt haben sich 76 Journalisten aus 25 Medien zum "Organized Crime and Corruption Reporting Projekt", kurz OCCRP, zusammengeschlossen.

Über 145 Besitztümer im Wert von gut 15 Milliarden Euro

Über 17,5 Millarden Dollar, umgerechnet gut 15 Milliarden Euro: Das ist die bisher ermittelte Gesamtsumme der russischen Vermögen in Europa. Mehr als 145 Besitztümer sind aufgelistet.

Am häufigsten wurden Gelder demnach in europäischen Immobilien angelegt. So besitzen Roman Abramowitsch, Noch-Eigentümer des britischen Fußballclubs FC Chelsea, und seine Familie allein 46 Immobilien in Frankreich, Österreich und Großbritannien. Zusammen mit ihrem Landbesitz, den Privatflugzeugen und den Firmenanteilen liegt das gefundene Vermögen der Familie bei mehr als sieben Milliarden Euro.

Auch auf der Liste: Villa von Usmanov am Tegernsee

Zu den reichsten Russen überhaupt wird auch Alischer Usmanow gerechnet, der mehrere Villen am Tegernsee sein Eigen nennt. Der 68-jährige Millardär gilt als ein Vertrauter Putins, seine Vermögenswerte in Europa wurden am 28. Februar eingefroren. Eine der Villen in Rottach-Egern ist auch im "Russian Asset Tracker" aufgelistet - mit einem Wert von 7,9 Millionen Dollar.

Ein russischer Oligarch mit drei Villlen im Ort und Einfluss auf Putin: Das hatte Anfang März zahlreiche Rottach-Egener veranlasst, auf die Straße zu gehen. Mit der Botschaft "Stop War, stop Putin" riefen sie Usmanow auf, seinen Einfluss zu nutzen, um Putin zum Einlenken zu bringen. Bislang bekanntlich ohne Erfolg.