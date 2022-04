Oligarchen-Sanktionen: Warum sich in Deutschland wenig tut

Hinter der hohen Hecke ragt nur die oberste Etage des senfgelben Holzhauses hervor. Von dem Balkon dort muss man einen fantastischen Blick auf den Tegernsee haben. Es ist ein Traumhaus, das Alisher Usmanov, einer der einflussreichsten Oligarchen Russlands, hier in Rottach-Egern besitzt. Insgesamt soll er drei, womöglich sogar vier Häuser am Tegernsee besitzen.

Landrat möchte die Oligarchen-Villa einziehen

Doch Landrat Olaf von Löwis glaubt nicht, dass sich der Hausherr hier nochmal blicken lässt. Nicht, seit Usmanov in Folge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auf der Sanktionsliste der EU gelandet ist. "Die Stimmungslage hier ist nachhaltig schlecht für ihn", sagt Löwis. Es gab sogar eine Demonstration gegen den Ukrainekrieg in unmittelbarer Nähe einer Villa des Oligarchen . Am liebsten würde der Landrat dem Milliardär sein Anwesen sofort wegnehmen. Allerdings ist das nicht so einfach.

Briefkastenfirmen verschleiern Besitz

Denn das Vermögen der Oligarchen ist oft in riesigen Netzwerken aus Briefkastenfirmen verteilt, die wahren Eigentümer sind dahinter meist schwer zu finden. Das Opernpalais in München ist so ein Beispiel. Erst durch die "Pandora Papers", einem von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung ausgewerteten Datenleck, erfuhr die Stadt damals, dass hinter dem Kauf ein russischer Geschäftsmann mit Verbindungen zu den Eliten des Kremls stand. Auch Usmanovs Anwesen am Tegernsee gehört auf dem Papier einer Firma mit Sitz auf der Isle of Men.