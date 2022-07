Oligarchen-Immobilien: Sanktionen praktisch kaum durchsetzbar

1.158 Personen und 98 Organisationen mit Russlandbezug wurden bislang von der EU mit Sanktionen belegt. Doch nur wenige von ihnen scheinen in Deutschland Immobilienvermögen zu besitzen. In München entdeckten die bayerischen Finanzbehörden beim Abgleich der Steuerdaten mit den Sanktionslisten Anfang Mai zwei Eigentumswohnungen und ein Grundstück des sanktionierten Duma-Abgeordneten Roman L. und seiner Frau Elena K.. Entdeckt wurden sie, weil sie im Grundbuch stehen und somit auch Steuern zahlen.

Eine bundesweite Abfrage von BR, MDR, RBB und SWR bei den Finanzbehörden ergab: Seit Verhängung der Sanktionen gleichen in ganz Deutschland Finanzbehörden die Steuerdaten mit den Sanktionslisten ab. Die Ausbeute ist offenbar überschaubar. In Baden-Württemberg "konnten nur wenige Fälle identifiziert werden". In Sachsen-Anhalt und Bremen wurde nichts gefunden, die übrigen Länder äußern sich nicht zu Einzelheiten und erklären in Absprache mit dem Bundesfinanzministerium: "Einzelheiten können im Hinblick auf die beabsichtigten Wirkungen nicht mitgeteilt werden."

Experten kritisieren intransparenten Immobilienmarkt

Ist Deutschland vielleicht gar nicht das Eldorado der russischen Eliten, in dem sie Vermögen in Höhe von Hunderten Millionen Euro über die Jahre gut getarnt anlegten, wie viele behaupten? Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit bezweifelt das. Nach seiner Einschätzung dürften die wenigen Treffer eher "ein Beleg für die weitgehende Anonymität am Immobilienmarkt sein. Kriminelle aus der ganzen Welt einschließlich Russland verstecken deswegen hier immer noch viele Milliarden verdächtiger, aber nach wie vor ungeklärter Herkunft".

Creditreform-Daten zeigen Offshore-Verbindungen

Eine exklusive Auswertung von Creditreform-Daten durch BR, MDR, RBB und SWR deutet ebenfalls in diese Richtung. Bundesweit gibt es demnach 774 Immobilienunternehmen, zu deren unmittelbaren Eigentümern wiederum Firmen in Zypern (673), auf den Britischen Jungferninseln (82), den Cayman (17) und den Marshall Inseln (2) gehören. Diese Gebiete gelten als ideale Orte, um die wirklichen Eigentümer zu verschleiern. Die Datenauswertung zeigt, dass diese Immobilienunternehmen in fast allen Bundesländern zu finden sind, der Großteil davon sitzt in Berlin, einige davon auch in Bayern.

Hier sitzen Immobilienunternehmen mit Eigentümern in Offshore-Ländern