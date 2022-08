Scholz zum Unabhängigkeitstag: Ukraine gehört in die EU

Die Ukraine muss nach Ansicht von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Mitglied der Europäischen Union werden. "Die Ukraine hat einen festen Platz in Europa und zwar als Mitglied in der EU", betonte Scholz in einer auf Twitter veröffentlichten Video-Botschaft zum Unabhängigkeitstag der Ukraine. "Das in Freiheit und Demokratie vereinte Europa ist viel stärker als Russlands rückwärtsgewandeter Imperialismus", sagte der Kanzler.

Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine Ende Oktober

Scholz erinnerte an einen Beschluss des EU-Gipfels im Juni, der die Tür für ein Aufnahmeverfahren öffnete und kündigte an, Ende Oktober werde die Bundesregierung gemeinsam mit der EU-Kommission in Berlin eine Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine ausrichten, "um Weichen für die Zukunft der Ukraine zu stellen".