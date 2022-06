Scholz: "Zeichen der Hoffnung" für EU-Perspektive des Balkans

Während seiner Balkan-Reise hat sich Kanzler Olaf Scholz in Kosovos Hauptstadt Pristina für ein optimistisches Signal in der Diskussion über einen EU-Beitritt der Staaten des westlichen Balkans ausgesprochen. Nach einem Treffen mit dem kosovarischen Ministerpräsidenten Albin Kurti verwies Scholz auf die lange Dauer seit der Zusage einer solchen Perspektive vor rund zehn Jahren und die großen damaligen Hoffnungen.

"Deshalb ist es ganz wichtig, ein neues Zeichen der Hoffnung und Zuversicht zu setzen", sagte der Kanzler. Es solle ein Zeichen sein, dass die Beitrittsperspektive ernsthaft gewollt sei und sie eine "realistische Chance" habe, wenn sich alle bemühten, die Voraussetzungen zu schaffen.

In Serbien steht Beziehung zu Russland auf der Agenda

Am Nachmittag wurde Scholz in Serbien erwartet. Serbien unterhält - trotz des Angriffs auf die Ukraine - freundschaftliche Beziehungen zu Russland. Mit Blick auf die Situation betone Scholz: "Wer Mitglied der Europäischen Union werden will, muss das gesamte Regime, das damit verbunden ist, für sich akzeptieren." Die von der EU verhängten Sanktionen gegen Russland zählten dazu.

Erwartet wurde, dass bei Scholz in Belgrad die Frage im Vordergrund steht, auf welcher Seite Serbien im Ukraine-Krieg stehe. Das Land will zwar Mitglied der EU werden, Sanktionen gegen Russland kommen für Serbien aber nicht in Frage.