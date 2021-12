Olaf Scholz – Was wird das für ein Kanzler?

Beharrlichkeit ist eine der zentralen Eigenschaften, die Olaf Scholz zugeschrieben werden, eine gewisse Dickfelligkeit auch, und Akribie, also die Liebe zum Detail. Das verschafft ihm oft einen Vorteil, manchmal lässt er seine Gegenüber spüren, dass er das weiß. Mit seiner Vorgängerin Angela Merkel hat er nach eigenen Angaben gemein, dass "wir uns die Dinge gut überlegen, die wir machen und nicht so einen breitbeinigen Auftritt hinlegen."

Lob von FDP-Chef Lindner

Breitbeiniges Führen à la Gerhard Basta Schröder käme Scholz wohl nicht in den Sinn, aber dass er führen kann, stellt niemand in Frage. Zuletzt bei den Koalitionsverhandlungen, die am Ende einer zum Abschluss brachte: Scholz. Das heißt es zumindest aus der SPD.

Einer der künftigen Koalitionspartner hat Olaf Scholz dort sogar neu kennengelernt, das bekannte jedenfalls FDP-Chef Christian Lindner. Man habe Scholz als eine starke Führungspersönlichkeit erlebt, die über Erfahrung und Professionalität verfüge, dieses Land in eine gute Zukunft zu leiten. Lob von Lindner – ganz neue Töne für den Kanzler in Spe.

Mammutaufgabe: Corona bekämpfen

Jetzt muss Scholz dieses Land erst einmal durch die Pandemie leiten. Nach der gewonnen Bundestagswahl tat er sich zunächst schwer: Mit einer noch geschäftsführenden Kanzlerin Merkel im Amt wusste Scholz als Vizekanzler nicht so recht, wo sein Platz war. Erst beim letzten Bund-Länder-Treffen kam er vorsichtig aus der Deckung, trat an der Seite Merkels auf und erklärte, dass nun entschieden gehandelt würde. Wichtig auch: Dass geordnet und einvernehmlich miteinander diskutiert würde, Bund und Länder. Das brachte ihm sogar ein Lob von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ein.

Ein neuer Politikstil?

Zusammenführen und Führen – so nennt Scholz den von ihm angestrebten Stil in der Pandemie. Und so verhielt er sich auch mehr und mehr. Immer öfter trat da einer auf, der weiß, dass er sich demnächst kein Zaudern mehr erlauben kann. Scholz richtete einen Krisenstab ein, Stärke zeigen, Führung. Auch wenn das nicht alle überzeugte.

Vor allem beim Infektionsschutzgesetz schallte ihm aus der Union immer wieder ein Vorwurf entgegen. Scholz habe mal gesagt, wer Führung bestellt, bekommt sie auch, nun solle er endlich handeln und sich nicht hinter eine Gewissensentscheidung des Parlaments wegducken, forderte der CDU-Abgeordnete Jan-Marco Luczak.

Zusammenarbeit mit Ampel-Alpha-Männern Habeck und Lindner

Wegducken geht jetzt nicht mehr. Scholz ist bald das lästige Vize los, dann muss er als Kanzler zeigen, dass er Führung auch ohne Bestellung liefert. Wie das mit den Ampel-Alpha-Männern Lindner und Habeck nach den ersten Honeymoon-Wochen funktioniert, wird man sehen.

Habeck jedenfalls will positiv nach vorne schauen. Alle Parteien würden in Regierungen wachsen, sich verändern, das sei völlig klar, aber zum Besseren, sagte der Grünen-Chef. Habeck sieht folglich keine Schmerzgrenzen der Ampel, sondern Wachstumsfreuden.

Bei der Abstimmung der Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen über den Koalitionsvertrag ließ Scholz schon mal anklingen, dass er sich seiner Führungsaufgabe und -verantwortung sehr wohl bewusst ist und keine Zeit verschwenden will. Mitten in den tosenden Applaus nach der 98,8-prozentigen Zustimmung zum Vertrag sagte Scholz hanseatisch nüchtern einen einzigen Satz: Nun mache man sich an die Arbeit.