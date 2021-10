Scholz und Habeck: Kein Spielraum für Steuerentlastungen

Grüne: Höheres Wohngeld als Ausgleich für hohe Energiepreise

Als Ausgleich für die stark gestiegenen Energiepreise fordern die Grünen eine Erhöhung des Wohngelds, des steuerfreien Existenzminimums und des Grundeinkommens. Der ehemalige Bundesumweltminister Jürgen Trittin, der für die Grünen die Bereiche Klima und Energie verhandelt, sagte am Sonntagabend dem Boulevardsender Bild: "Ich persönlich bin der Auffassung, dass wir in der Tat beim Wohngeld und bei der Frage des Steuerfreibetrages hier etwas tun müssen". Maßnahmen in diesen Bereichen seien "zielgenau und das hilft denjenigen, die von steigenden Energiepreisen betroffen sind und die das nicht wegstecken können", sagte Trittin.

Sollte es gelingen, bis Anfang Dezember eine Ampel-Koalition zu bilden, könnten die Hilfen zum 1. Januar 2022 in Kraft treten. Er gehe davon aus, dass allein durch eine Wohngelderhöhung "für viele übers Jahr gerechnet wahrscheinlich mehr als einhundert Euro" rauskommen, sagte Trittin dem Sender. Einer Senkung von Energiesteuern erteilte der Grünen-Politiker eine Absage: "Dann ist erstens nicht sichergestellt, dass dadurch die Preise auch wirklich sinken. Und Sie erreichen zweitens Leute, die es nicht nötig haben." Zudem maximiere dies "Einnahmeausfälle, die der Staat an dieser Stelle hat". Das sei "teuer, ineffizient und sozial ungerecht".

Ministerien erst am Ende Thema

Die Besetzung von Ministerposten und der Zuschnitt von Ministerien sind laut Grünen-Chef Robert Habeck in den bisherigen Gesprächen zur Bildung einer Regierung mit SPD und FDP noch kein Thema gewesen. "Das haben wir uns für das Ende der Verhandlungen aufgehoben", sagte Habeck am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Anne Will". Sowohl die Grünen als auch die FDP haben Interesse am Finanzministerium. Damit steht die Frage im Raum, welche Zugeständnisse die Partei, die es am Ende besetzen wird, der anderen machen müsste. "Wir haben nur über Inhalte geredet, nicht über Personen und nicht über Ressorts. Und das ist auch richtig so", so Habeck. "Ich würde hier nie die Unwahrheit erzählen."