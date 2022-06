Breite Ablehnung für Scholz-Vorschlag einer Einmalzahlung

Die Diskussion um den Vorschlag von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu steuerfreien Arbeitgeber-Einmalzahlungen an Beschäftigte steht zunehmend in der Kritik. Selbst innerhalb der Koalition mehren sich Zweifel, so bei den Grünen. "Es muss beantwortet werden, warum Menschen mit sehr hohen Einkommen, in Unternehmen, die gute Gewinne machen, staatliche Unterstützung erhalten sollen", sagte der Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch.

Grüne kritisieren fehlende Lösung für Selbständige

Weiterhin würde bei dem Vorschlag offenbleiben, wie etwa Solo-Selbstständigen oder Arbeitnehmern in nicht-tarifgebundenen Betrieben geholfen werden solle. Scholz schlägt eine steuerfreie Einmalzahlung durch die Arbeitgeber vor. Die Gewerkschaften sollen im Gegenzug bei Tarifrunden geringere Lohnsteigerungen akzeptieren. Der Staat und die Sozialpartner würden so an einem Strang ziehen.

CDU-Chef Merz fordert Gesamtkonzept und andere Priorisierung

Auch aus der Opposition kamen ablehnende Stimmen. Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat die Bundesregierung vor neuen sozialen Wohltaten gewarnt und ein Gesamtkonzept für die Krise gefordert. "Sie will alles zugleich haben und macht dafür immer höhere Schulden. Wir kommen jetzt in eine Zeit, in der es gar nicht anders geht, als neue Prioritäten zu setzen. Und die eigentliche Priorität müsste unsere Freiheit, müsste unsere Sicherheit sein, und alles andere müsste dem nachstehen." Im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte Merz: "Ich halte das Ganze für nicht wirklich ausgegoren, das ist kein Konzept."

Als eigene Forderungen nannte Merz: "Keine neuen Leistungsversprechen. Auf der Steuerseite die Entlastungen machen, die allen Steuerzahlern und nicht nur allen Tarifbeschäftigten zugute kommen."

Linke sieht Gewerkschaften in der Pflicht

Der neue Co-Vorsitzende der Partei Die Linke, Martin Schirdewan, forderte dagegen einen harten Kurs der Gewerkschaft für die anstehenden Tarifverhandlungen. "Die Gewerkschaften müssen mit hohen Forderungen in die anstehenden Tarifverhandlungen gehen, damit die Inflation und Kaufkraftentwicklung für die Beschäftigten abgefedert wird."

Gewerkschaften lehnen Scholz-Vorschlag als zu kurz gedacht ab

Mehrere Gewerkschaften hatten den Vorschlag bereits abgelehnt. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin), Marcel Fratzscher, kritisierte in der "Augsburger Allgemeinen": "Einmalige Hilfen werden nur kurzfristig helfen, aber nicht dauerhaft Menschen mit geringen Einkommen entlasten können." Höhere Löhne und Sozialleistungen seien deshalb der einzige nachhaltige Weg.