Scholz und Laschet erheben nach Wahl Regierungsanspruch

Linke muss um Einzug in Bundestag bangen

Die Linke hofft, dass sich ihr Wahlergebnis im Laufe des Abends stabilisiert und der Einzug in den Bundestag erneut gelingt. "Wir kämpfen um die fünf Prozent", sagte Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler am Abend in Berlin. Er sprach von einem ernüchternden Ergebnis. Am Wahlkampf habe es ganz sicher nicht gelegen. Bei der letzten Bundestagswahl hatte die Linke 9,2 Prozent geholt. Dieses Mal muss sie um den Wiedereinzug ins Parlament zittern.

Ebenso zeigte sich die Parteivorsitzende der Linken, Susanne Hennig-Wellsow, enttäuscht von dem Wahlergebnis. "Das ist ein schwerer Schlag für uns", sagte Hennig-Wellsow im ZDF. "Wir haben durchaus schwer verloren." Das Ergebnis hänge auch mit Fehlern in der Vergangenheit zusammen: "Da greift etliches ineinander." Damit werde man sich inhaltlich befassen.

Von einer "bitteren Niederlage", spricht die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht. In der ARD räumt sie ein: "Wir müssen darum ringen, dass wir in den Bundestag kommen." Die Partei müsse nun die eigenen Fehler analysieren. Einer davon sei gewesen, dass die Partei in der Corona-Politik nicht mit einer Stimme gesprochen habe.