Scholz reist begleitet von Kriegswarnungen nach Kiew

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist am heutigen Montag nach Kiew, um den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu treffen. Rein formal ist es sein Antrittsbesuch als Kanzler gut zwei Monate nach seiner Vereidigung. Der Kurzbesuch in der ukrainischen Hauptstadt wird aber ganz im Zeichen der zunehmenden Spannungen mit Russland und der jüngsten Kriegswarnungen aus den USA stehen. Es wird erwartet, dass der Kanzler der Ukraine in Kiew weitere wirtschaftliche Unterstützung zusagt. Am Dienstag wird Scholz dann nach Moskau reisen, um mit Russlands Präsident Wladimir Putin zu sprechen.

Zum Artikel "Furcht vor Krieg in Ukraine wächst: Scholz warnt Deutschland"

Ukraine bittet um Lieferung von militärischer Ausrüstung

Scholz hatte angesichts des massiven russischen Truppenaufmarschs an den Grenzen der Ukraine am Sonntag vor einer "sehr, sehr ernsten Bedrohung des Friedens in Europa" gewarnt. Die Bundesregierung prüft nach eigenen Angaben derzeit auch eine Bitte der Ukraine um die Lieferung von militärischer Ausrüstung.

Eine Zusage wird am Montag aber nicht erwartet. Dagegen könnte Scholz nach Angaben aus Regierungskreisen weitere wirtschaftliche Hilfen ankündigen, um das Land widerstandsfähiger gegen russische Destabilisierungsversuche zu machen.

Baerbock spricht von einer "absolut brenzligen Situation"

Außenministerin Annalena Baerbock (B90/Die Grüne) setzt zur Entschärfung der Spannungen zwischen Russland und der Ukraine weiter auf Diplomatie. Vor der Reise des Bundeskanzlers in die Ukraine und nach Russland sprach die Grünen-Politikerin am Sonntagabend in den ARD-"Tagesthemen" von einer "absolut brenzligen Situation". Es gebe aber keine Anzeichen dafür, "dass eine kriegerische Auseinandersetzung schon beschlossene Sache ist".

Bisher kein Durchbruch bei Gesprächen

Die Ministerin betonte, das Angebot zu Gesprächen "um für Frieden in Europa gemeinsam zu sorgen", gelte jederzeit. Der Kanzler werde auf seinen Reisen unterstreichen: "Wir wollen gemeinsam mit euch, mit euch Russland, darüber sprechen, dass wir in friedlicher Nachbarschaft miteinander leben." In der extrem angespannten Situation hatten zuletzt eine Reihe diplomatischer Gespräche auf höchster Ebene keinen Durchbruch gebracht.