Scholz in Rede an die Nation: "Putin wird nicht gewinnen"

Scholz: "Kein Zurück in der Geschichte"

Dieser Krieg, so Scholz, sei nicht der Krieg des russischen Volkes - "dieser Krieg ist Putins Krieg." Dreimal betont Scholz, es gäbe "kein Zurück" in der Geschichte: nicht ins 19. Jahrhundert, "als Großmächte über das Schicksal kleinerer Nationen entschieden", nicht in die Zeit des Kalten Krieges, nicht vor das Jahr 1989. Nun gehe es darum, "dafür zu sorgen, dass dieser Konflikt nicht auf weitere Länder Europas übergreift".

Weitere Sanktionen der EU gegen Russland

Über das Aus für die Pipeline Nord Stream 2 hinaus kündigte Scholz weitere Sanktionen an, die die russische Wirtschaft "hart treffen" würden. Der russische Präsident solle nicht die Entschlossenheit der Nato unterschätzen. Deutschland und seine Verbündeten wüssten sich zu schützen. Dies gelte "ausdrücklich für unsere Nato-Partner im Baltikum, in Polen, in Rumänien, in Bulgarien und in der Slowakei - ohne Wenn und Aber", sagte der Kanzler.

Man habe - so Scholz – in den vergangenen Tagen Hoffnungen gehabt, aber man sei nicht naiv gewesen. Man habe sich vorbereitet.

"Putin wird nicht gewinnen. Europas Völker wollen eine Zukunft in Frieden und Freiheit."