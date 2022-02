Olaf Scholz: Kanzlerpremiere in Washington DC

Der amerikanische Außenminister Blinken sagte, es gebe für die USA keinen besseren Partner und Freund als Deutschland. Das Problem: Der Satz liegt ein gutes halbes Jahr zurück. Seither ist jedoch einiges passiert: Die Bundesregierung ist eine andere, an der Grenze zur Ukraine stehen mehr als 100.000 russische Soldaten und die USA haben ihrerseits Truppen an der Nato-Ostgrenze verstärkt, während Deutschland Waffenlieferungen in die Ukraine bisher ablehnt.

Sind wir also noch der "beste Freund der Amerikaner"? Wie kommt die deutsche Außenpolitik in Washington an? Und wie geht es weiter im Ukraine-Konflikt, in dem beide Länder deeskalieren wollen? Fragen, die heute wichtig werden, denn Kanzler Scholz spricht das erste Mal mit US-Präsident Biden im Oval Office.

Seit Gerhard Schröder der erste SPD-Kanzler in Washington

Am Montag, den 27. Juni 2005, saß Kanzler Gerhard Schröder ein letztes Mal bei Präsident George W. Bush. Es ist also schon ein Weilchen her, dass ein sozialdemokratischer Kanzler zu Besuch im Oval Office war. Seinerzeit allenfalls als geduldeter Partner – nicht als Freund, denn Schröders Nein zum Irakkrieg markierte den Beginn einer Eiszeit. Am Ende dieser Juniwoche des Jahres 2005 stellte übrigens Schröder die Vertrauensfrage.

Die Ära Merkel

Darauf folgten Neuwahlen, an deren Ende er Geschichte war. Darauf folgte mit Angela Merkel ein Neuanfang in den deutsch-amerikanischen Beziehungen – bei einer Begegnung in Texas auf der Ranch von George W. Bush. Sie blieb und wurde zu einer personifizierten Transatlantikbrücke, selbst als die Deutschen Amerika nicht mehr verstanden, weil US-Präsident Trump nichts von Deutschland verstand.

Merkel blieb weiter da und wurde, was später eine Ära genannt werden würde, auch in Washington. Joe Biden bemerkte im vergangenen Jahr bei Angela Merkels Abschiedsbesuch, dass sie das Oval Office besser kenne, als er, schließlich habe sie vier US-Präsidenten miterlebt.

Es soll beständig weitergehen

Jetzt also Olaf Scholz. Es soll kein Neubeginn werden, vielmehr wird auf Kontinuität gesetzt. Merkel hatte Scholz im Oktober beim G20-Gipfel in Rom zum Gespräch unter vier Augen gebeten und dann ein Gespräch unter sechs Augen daraus gemacht, um Biden ihren bereits gewählten Nachfolger Scholz vorzustellen. Das Weiße Haus hatte damals in einer Pressemitteilung noch von Olaf „Schulz“ geschrieben. Jetzt kennen sie ihn und Scholz kennt Joe Biden.

Im Fokus: Die Gesellschaft einen, statt zu spalten

"Joe Biden ist jemand, der im Wahlkampf auch mit der klaren Aussage, er sei „Middle-Class-Joe“, angetreten ist. Das ist der Versuch, die Gesellschaft zusammenzuführen, sie wieder zu einen und nicht zu akzeptieren, dass sie gespalten ist", so einst Scholz bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. Er ist ein Kanzler, der bei seinem Wahlkampf Respekt nach vorne stellte, als deutscher "Middle-Class-Olaf" gewissermaßen. Das sind Anknüpfungspunkte, bei allem was trennt - wie die Gas-Pipeline Nord Stream 2.

Jetzt sitzt nach über 16 Jahren also wieder ein sozialdemokratischer Kanzler im Oval Office dem US-Präsidenten gegenüber – ein Kanzler, der sich zuhause dem Vorwurf ausgesetzt sieht, in der Ukraine-Krise als schweigender Zauderer Amerika irritiert zu haben.