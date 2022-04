Eine Reise in schwierigen Zeiten: Scholz in Tokio eingetroffen

Bundeskanzler Olaf Scholz ist zu einem Besuch in der japanischen Hauptstadt Tokio eingetroffen, wo er Ministerpräsident Fumio Kishida treffen und an einer Wirtschaftskonferenz teilnehmen wird. Für Scholz ein wichtiger Termin, da Japan zu den wirtschaftsstärksten Demokratien der Welt zählt, die sich in der Gruppe der G7-Staaten zusammengeschlossen haben. Deutschland hat in diesem Jahr den Vorsitz in diesem Kreis und richtet im Juni den G7-Gipfel auf Schloss Elmau in Bayern aus. Besuche bei den Partnerstaaten vor einem solchen Gipfel sind üblich.

G7-Partnerschaft und Ukraine-Krieg Grund für das Reiseziel

Der Kanzler machte zu Beginn seiner Visite denn auch gleich deutlich, warum ihn seine erste Asienreise als Regierungschef nach Japan führt - und nicht wie bei seinen Amtsvorgängern Gerhard Schröder und Angela Merkel nach Peking: "Unsere guten Beziehungen sind aktuell durch die enge Zusammenarbeit in der G7 und der Verurteilung von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine geprägt", erklärte Scholz auf Twitter.