Kommentar: Olaf Scholz ignoriert Bayern in seinem Kabinett

Lieber Herr Bald-Bundeskanzler Olaf Scholz. Inzwischen haben Sie im Willy-Brandt-Haus feierlich ihr künftiges Bundeskabinett vervollständigt. Und Sie können zurecht stolz darauf sein, dass sich, wie Sie es versprochen haben, Männlein und Weiblein mit jeweils acht Posten die Waage halten.

Der Regionalproporz hat seine Tücken

Personalentscheidungen nach Wahlen sind seit jeher schwierig. Und besonders knifflig ist es dabei, dem sogenannten Regionalproporz gerecht zu werden. Alle 83 Millionen Bürgerinnen und Bürger Deutschlands sollten sich am Kabinettstisch repräsentiert finden. 13 Millionen davon haben sie aber offenbar übersehen: nämlich die aus Bayern.

Die waren über die CSU-Minister stets gut vertreten. Jetzt sind sie unter den ovalen Kabinettstisch gefallen. Keine Bayerin und kein Bayer wird dort Platz nehmen. Dafür vier Mal Nordrhein-Westfalen, das bevölkerungsreichste Land in Deutschland. Danach käme aber das zweitbevölkerungsreichste Land Bayern. Stattdessen finden wir drei mal Niedersachsen und drei Mal Baden-Württemberg.

Ist ein Kabinett ohne Bayern repräsentativ?

Mag ja sein, dass Sie auf die Bayern nach allem, was das Wahljahr 2021 so mit sich gebracht hat, nicht gut zu sprechen sind. Mag auch sein, dass Sie mit der forschen Art des CSU-Chefs und Ministerpräsidenten Markus Söder nach wie vor fremdeln. Aber hier geht es auch nicht um Personen, sondern darum, wie Sie Deutschland wahrnehmen. Für einen Kanzler der, wie sie das nennen, eine Fortschrittsregierung anführt, müsste ein repräsentatives Deutschland am Kabinettstisch genauso selbstverständlich sein, wie die Erfüllung einer Frauenquote.

Kein Platz am Ampel-Kabinettstisch

Nun werden Sie vielleicht sagen, Bayern sei schließlich in den zahlreichen CDU-geführten Bundesregierungen stets gut über die CSU vertreten gewesen. Das ist genauso richtig wie sich daraus allerdings auch die Frage ergibt, wieso die bayerischen Politikerinnen und Politiker von SPD, Grünen und FDP es so schwer haben, an den Berliner Ampel-Kabinettstisch zu kommen.

Stimmt schon: In den insgesamt fünf Legislaturperioden der Bundeskanzler Willy Brandt und Helmut Schmidt gab es auch nur einen Bayern unter den Ministerinnen und Ministern: für die FDP Josef Ertl als Bundeslandwirtschaftsminister. Aber es war wenigstens einer.

Genosse Schröder war für den Süden noch offen

Ihr Vorgänger als SPD-Bundeskanzler, Gerhard Schröder, war dem Süden Deutschlands offenbar noch zugewandter. Der hat mit Otto Schily als Innenminister und Renate Schmidt als Familienministerin auf zwei wichtigen Ministersesseln den bayerischen SPD-Landesverband an seinem Tisch berücksichtigt. Und dann noch den gebürtigen Bayern Walter Riester zum Arbeitsminister und Namensträger einer wichtigen Rentensäule gemacht.

Bitte verstehen Sie mich nicht falsch: Es geht hier nicht um gekränktes bajuwarisches Selbstbewusstsein oder um einen den Bayern gerne nachgesagten Größenwahn. Es geht schlicht und einfach darum, dass Sie der Kanzler für alle Deutschen sein werden, was sich an ihrem Kabinettstisch aber nicht so darstellt.

Zählt bajuwarische Kompetenz nicht?

Das hätte nicht so sein müssen. Mit Sabine Dittmar hätten Sie eine Frau und eine gesundheitspolitisch erfahrene SPD-Bayerin als Gesundheitsministerin gehabt. Und mit Anton Hofreiter von den Grünen einen umweltpolitisch erfahrenen Bayern und promovierten Biologen.

Ich weiß ja nicht mal, ob solche Überlegungen bei Ihnen überhaupt eine Rolle gespielt haben. So wie es gekommen ist, haben sie den Freistaat Bayern jedenfalls sauber abgehängt. Dessen Verfassung übrigens hat ein Sozialdemokrat auf den Weg gebracht: Wilhelm Hoegner vor 75 Jahren. Wenn also ein Sozialdemokrat den Freistaat Bayern ins Leben gerufen hat, dann sollte ein sozialdemokratischer Bundeskanzler eingedenk dieser historischen Dimension Bayern in seiner Bundesregierung nicht einfach ignorieren.