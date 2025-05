Olaf Lies: Der neue Ministerpräsident von Niedersachsen

Schützer von Tier- und Pflanzenarten und großen Werften

Olaf Lies gilt als bestens vernetzt und knüpfte als Minister Partnerschaften, die so zuvor kaum vorstellbar erschienen. Als Umweltminister ebnete er den sogenannten "Niedersächsischen Weg", eine bundesweit einmalige Vereinbarung zwischen Politik, Landwirtschaft und Umweltverbänden zum Schutz der Artenvielfalt. Als Wirtschaftsminister muss er dann kämpfen, um die ostfriesische Meyer-Werft zu retten, bekannt vor allem für den Bau riesiger Kreuzfahrtschiffe. Am Ende gelingt es: Land und Bund steigen beim Schiffsbauer ein.

Als Ministerpräsident wird Lies, vorbehaltlich einer Kabinettsentscheidung, in den Aufsichtsrat von Volkswagen zurückkehren. Das Land Niedersachsen hält 20 Prozent der Stimmrechte im VW-Konzern. Das Europaministerium in seiner bisherigen Form plant Lies abzuschaffen und es mit einer neuen Chefin in die Staatskanzlei zu holen.

CDU wirft SPD parteitaktisches Manöver vor

Lies' Amtsvorgänger und Parteigenosse Weil begründete seinen Rückzug Anfang April vor allem mit persönlichen Motiven: Mit 66 Jahren mache sich das Alter bemerkbar, sagte er, zudem leide er unter Schlafstörungen. Die CDU wirft der SPD dagegen ein bloßes parteitaktisches Manöver vor, um Lies vor der nächsten Landtagswahl 2027 einen Amtsbonus zu ermöglichen.

Weil räumte inzwischen ein, dass sich seine persönlichen Überlegungen gut mit politischen Erwägungen decken, nachdem er schon 2022 angekündigt hatte, bei der nächsten Wahl nicht erneut anzutreten.

Friese mit Minischweinen und Esel

Privat wohnt Olaf Lies als Vater zweier Töchter mit seiner Familie da, wo er aufgewachsen ist: in Friesland nahe der Nordseestadt Wilhelmshaven. Die Familie hat Minischweine und Esel, und Lies fährt gerne Motorrad und seinen alten Trecker. Bevor er Politiker wurde, war er Elektroingenieur sowie wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozent an einer Hochschule in Wilhelmshaven.

Lies hat in Hannover einen Ruf als Umarmer und geschickter Redner. Bei seiner Nominierung durch die SPD im April 2025 verteilte er Luftküsse an die Genossen. Aber auch im Bund setzte er Akzente. Bei den jüngsten Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, CSU und SPD in Berlin gehörte er der wichtigen Arbeitsgruppe Klima und Energie an.

Mit Material von dpa und AFP