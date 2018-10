Oktoberfest in Österreich

Auf der Kaiserwiese im Prater findet noch bis zum 14. Oktober das Wiener Wiesn-Fest statt. In drei Bierzelten lassen es die Besucher ordentlich krachen. Bei Hendln und Hax'n, Bier aus Masskrügen und Partymusik kommt echte Wiesn-Stimmung auf. Fahrgeschäfte sucht man vergeblich auf der Wiener Wiesn. Diese gibt es ja ganzjährig auf dem benachbarten Wiener Prater.

Rauchverbot in den Wiener Wiesn-Zelten

Erstmals herrscht dieses Jahr ein Rauchverbot in den Festzelten. Was in München schon seit mehreren Jahren gut funktioniert, soll nun auch in Wien der neue Standard werden. Bisher mit gutem Erfolg.

Für die Sicherheit der Besucher sind zahlreiche Security-Mitarbeiter sowie Polizisten auf dem Festgelände unterwegs. Sie kümmern sich sowohl um Betrunkene und Randalierer wie auch um den Schutz vor Anschlägen.