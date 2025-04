Ohne neue Regierung: Was macht der Bundestag eigentlich gerade?

04.04.2025, 16:29 Uhr Audiobeitrag

Die Weltlage ändert sich gerade täglich – aber der Bundestagsbetrieb scheint still zu stehen. Union und SPD tüfteln an einer neuen Regierung. Aber die AfD will, dass das neue Parlament in der Zeit bis zur neuen Regierung Entscheidungen treffen kann.

Von Katja Strippel