Wenig Böller, Party und Gedränge: Menschen feiern Jahreswechsel

Von wegen "same procedure as every year" - vieles ist an Silvester 2020 anders als in vergangenen Jahren: Bundesweit gelten die Lockdown-Beschränkungen inklusive Alkoholkonsumverbot in der Öffentlichkeit und außerdem ein Versammlungs- und Ansammlungsverbot im öffentlichen Raum. Obendrein gilt ein allgemeines Verkaufsverbot für Feuerwerk. Auf diese Weise sollen Krankenhäuser und Rettungsdienste von den sonst üblichen Silvesterverletzten entlastet werden. Einzelne Böller waren in Bayerns Städten dennoch seit dem frühen Abend zu hören.

Feuerwerk und Versammlungen nicht komplett verboten

Anders als der Verkauf ist das Abbrennen von Feuerwerk nicht überall verboten. Allerdings rief der Deutsche Städtetag dazu auf, angesichts des Corona-Geschehens auf jegliches Feuerwerk zu verzichten, selbst wenn man Altbestände oder Einkäufe aus dem Ausland habe. Und auch das Versammlungsverbot gilt inzwischen nicht mehr überall. Wie die Deutsche Presseagentur (dpa) berichtet, hat das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht ein vom Land verhängtes Demonstrationsverbot für Silvester und den Neujahrstag kurzfristig aufgehoben, weil dieses nicht verhältnismäßig sei.

Neuseeland feiert ohne Corona-Einschränkungen

In den Inselstaaten Samoa und Kiribati sowie in Neuseeland, Australien, Japan und Südkorea hat das neue Jahr bereits begonnen. In Neuseeland feierten die Menschen weitgehend ohne besondere Sicherheitsmaßnahmen wie beschränkte Besucherzahlen von Festen oder Sicherheitsabstände. Das Land verzeichnet seit mehr als einem Monat keine lokalen Corona-Fälle mehr. Auch in China hat 2021 bereits begonnen, allerdings begrüßen die Chinesen das neue Jahr nach dem traditionellen Mondkalender erst im Februar. Dennoch waren in einigen Städten Feuerwerke zu sehen, so auch in Wuhan, der Stadt des Corona-Ausbruchs. Die Vereinigten Arabischen Emirate feierten den Jahreswechsel mit einer erleuchteten Skyline in Dubai. Der 828 Meter hohe Burdsch Chalifa wurde unter anderem mit Botschaften wie "Einsatz", "Mut", "Solidarität" oder "Danke an unsere Helden" illuminiert.

Feuerwerk von Sydney - diesmal eine Nummer kleiner

Kleiner als sonst fielen die Silvesterfeierlichkeiten zum Beispiel in Australien aus: Das berühmte Feuerwerk an der Oper von Sydney dauerte nur sieben statt wie zuletzt zwölf Minuten. Außerdem waren direkt vor Ort keine Zuschauer zugelassen. Die Gegend um den Hafen war abgesperrt. Andere berühmte Feuerwerke wie zum Beispiel in Rio, São Paulo, Amsterdam und London sind wegen der Pandemie ganz abgesagt worden. New York begrüßt das neue Jahr zwar mit dem traditionellen "Ball Drop" am Times Square, einer beleuchteten, beweglichen Kristallkugel, allerdings nicht wie sonst vor tausenden Zuschauern. Bis 13.00 Uhr MEZ am 1. Januar dauert es, bis überall auf der Welt das neue Jahr 2021 angebrochen ist.

Keine Silvestermeile am Brandenburger Tor

Traditionelle Silvesterparties hierzulande, wie die Silvestermeile mit Feuerwerk am Brandenburger Tor in Berlin müssen ausfallen. Das ZDF überträgt von dort eine Show - allerdings ohne Publikum. In Bayern kontrolliert die Polizei verstärkt, ob sich die Feiernden an die Beschränkungen halten. Nach Angaben des Innenministeriums sind 800 Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei im Einsatz, um die örtlichen Polizeiinspektionen dabei zu unterstützen.

Der bayerische Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Jürgen Köhnlein sagte im Gespräch mit dem BR im Bezug auf die allgemeine Ausgangssperre nach 21.00 Uhr: "Es werden nur noch Menschen auf der Straße sein, die hierfür zwingende Gründe geltend machen können - und Raketen abfeuern oder Böller werfen, zählt nicht darunter."