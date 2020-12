04.12.2020, 11:40 Uhr

Oh Tannenbaum! Australierin findet Koala im Christbaum

Eine Australierin hat in diesem Jahr eine Dekoration besonderer Art in ihrem Weihnachtsbaum entdeckt: Neben Kugeln, Sternen und Lichtern hing ein Koala am Stamm, der es sich in der Kiefer gemütlich gemacht hatte.