Oft mehr als 3.500 Euro: Führerschein teuer wie nie zuvor

Warum wird der Führerschein teurer?

Den einen Grund für die Preiserhöhung gibt es nicht. Katharina Lucà vom ADAC nennt als eine Ursache die allgemeine Inflation, die sich auf mehrere Aspekte wie die Kosten für Fahrzeuge, Sprit und Personal auswirkt. Außerdem gebe es einen Mangel an Fahrlehrern und teilweise auch Fahrprüfern, wodurch sich die Dauer bis zur Prüfung auf einen längeren Zeitraum erstreckt, in dem die Prüflinge weiterhin Stunden nehmen. Zudem wird der Verkehr immer komplexer, beispielsweise durch zusätzliche Verkehrsteilnehmer wie E-Scooter und Pedelecs. Und neue Assistenzsysteme machen die Autos für die Fahrschülerinnen und -schüler auch nicht gerade einfacher.

Wie setzen sich die Kosten zusammen?

Die Gesamtkosten für den Führerschein sind sehr individuell und hängen vom Grundbetrag der Fahrschule, den Kosten pro Stunde und den benötigten Fahrstunden ab. Der ADAC hat einen Optimalfall als Beispiel durchgerechnet: Ein Fahrschüler legt nach nur 27 Stunden in einer eher günstigen Fahrschule die Prüfung ab und kommt insgesamt auf einen Preis von 2.466 Euro. Zum Vergleich errechnete der Automobil-Club zudem einen Fall mit sehr hohen Preisen und vielen Fahrstunden. Der Preis hier liegt bei 4.476 Euro.

Wie spare ich am besten?

Das sind natürlich stolze Summen und Kosten, die sich viele nicht mehr leisten können. Gibt es Sparpotential? Katharina Lucà vom ADAC rät dazu, die verschiedenen Fahrschulen in Ruhe miteinander zu vergleichen. Allerdings wird die Auswahl durch das Wohnortprinzip eingeschränkt. Das heißt, der Führerschein darf grundsätzlich nur am Hauptwohnsitz oder am Ort der schulischen oder beruflichen Ausbildung, des Studiums oder der Arbeitsstelle erworben werden.

Eine ganz gute Möglichkeit ist es, außerhalb der Fahrstunden auf Verkehrsübungsplätzen Fahrpraxis zu sammeln und damit routinierter zu werden. Einige Fahrschulen bieten auch Stunden in einem Fahrsimulator an, die günstiger sind als "echte" Fahrstunden und trotzdem ein Gefühl fürs Schalten und Kuppeln vermitteln.

Um besser mit Verkehrssituationen zurechtzukommen, empfiehlt Katharina Lucà, schon als Fahrradfahrer aktiv am Verkehr teilzunehmen und vor allem auch als Beifahrer aufmerksam auf den Verkehr zu achten.

Zum Schluss rät sie noch, das eigene Können selbstkritisch zu betrachten und sich wirklich erst zur Prüfung anzumelden, wenn man sich sicher fühlt. Denn die Wiederholung der Prüfungen ist ebenfalls ein Faktor, der die Kosten schnell steigen lässt.

Verkehrsminister wollen Theorieprüfung vereinfachen

Die Verkehrsminister der Länder wollen das Thema teure Führerscheine angehen. Bei ihrem jüngsten Treffen in Nürnberg befassten sie sich unter anderem damit, wie der Führerschein wieder billiger werden kann. Ein Vorschlag: besonders spezielle Fragen sollen aus der Theorieprüfung gestrichen werden, um die Durchfallquote hier zu verringern.