17.08.2020, 13:37 Uhr

Offene Schranke: Zugunglück in Baden-Württemberg

An einem Bahnübergang in Herbertingen in Baden-Württemberg sind heute Morgen ein Zug und ein Lastwagen zusammengestoßen. Elf Personen wurden verletzt. Der Lkw befand sich auf den Gleisen. Am Übergang ist eine Baustelle, die Schranken waren geöffnet.