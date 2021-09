Offene Fragen nach mutmaßlich vereiteltem Anschlag auf Synagoge

Im nordrhein-westfälischen Hagen sind nach dem mutmaßlich vereitelten Anschlag auf die Synagoge weiterhin viele Fragen offen. Drei von zunächst vier Festgenommenen sind wieder auf freiem Fuß. "Ein dringender Tatverdacht gegen diese drei Personen hat sich nicht ergeben", teilten Polizei Dortmund und Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf am Donnerstagabend mit. Bei den entlassenen Personen handelt es sich um den Vater und zwei Brüder eines 16-jährigen Syrers. Die Ermittlungen gegen diesen dauern hingegen an.

Jugendlicher bestreitet Anschlagabsichten auf Synagoge in Hagen

Der Jugendliche soll Kontakt zu einem bekannten Islamisten im Ausland gehabt haben und sich mit Fragen des Bombenbaus beschäftigt haben, hieß es aus Sicherheitskreisen. Der Hinweis soll von einem ausländischen Geheimdienst an den Bundesnachrichtendienst (BND) gegangen sein. Den Kontakt habe der Jugendliche den Ermittlern zufolge zugegeben, Anschlagsabsichten auf die Synagoge hingegen bestritten.

Anwalt des 16-Jährigen rechnet mit Entlassung

Der Anwalt des Tatverdächtigen, Ihsan Tanyolu, erklärte im WDR, dass er mit einer Entlassung des Jugendlichen rechne. Nach Tanyolus Angaben ist keine Vorführung des Tatverdächtigen vor einem Jugendrichter geplant. "Da kann man schon sehen, dass da nicht viel dran ist", betonte er. "Wir werden weiter mit den Behörden in Kontakt stehen, um den Sachverhalt aufzuklären."

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte am Donnerstag erklärt, dass die Polizei den 16-Jährigen festgenommen habe, nachdem es einen ernstzunehmenden konkreten Hinweis auf Tatort, Tatzeit und Täter gegeben habe. Der erhaltene Hinweis auf eine mögliche Gewalttat in Hagen habe Rückschlüsse auf eine "islamistisch motivierte Bedrohung" zugelassen. Die Zentralstelle Terrorismusverfolgung NRW bei der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf übernahm die Ermittlungen.

Zentralrat der Juden dankt Sicherheitsbehörden

Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, dankte den Sicherheitsbehörden. "Der Vorfall weckt schlimme Erinnerungen an den Anschlag an Jom Kippur vor zwei Jahren in Halle", sagte er. Dort hatte ein Rechtsextremist zwei Menschen getötet, nachdem er erfolglos versucht hatte, in die örtliche Synagoge einzudringen. "Dass unsere Gemeinschaft erneut am höchsten Feiertag dermaßen gefährdet war, lässt uns tief besorgt zurück und zeigt, dass die Aufstockung der Sicherheitsmaßnahmen bei vielen jüdischen Einrichtungen notwendig war und ist", erklärte Schuster.